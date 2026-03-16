Gil do Vigor rebate ex-Masterchef Leonela Borges após ser chamado de 'gay caricato'

Uma troca de críticas entre Gil do Vigor e a chef Leonela Borges movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (16). O economista e apresentador respondeu publicamente após ser alvo de um comentário feito pela ex-participante do MasterChef Brasil no X.

A discussão começou quando Leonela compartilhou uma postagem que comparava Gil à participante Milena Moreira, do BBB 26. O conteúdo sugeria que o ex-BBB estaria incomodado com a popularidade da recreadora de festas infantis, que vem sendo apontada por fãs como uma das participantes mais marcantes do grupo “pipoca” do reality.

A publicação dizia: “Agora que entendi o motivo dele estar espumando contra a Milena. É o fato de o povo agora considerar ela a maior ‘pipoca’ da história”. A mensagem também citava um vídeo recente de Gil no qual ele comenta que, segundo uma pesquisa mencionada por ele, o posto de maior “pipoca” do programa pertence a Juliette, vencedora do BBB 21.

Ao compartilhar o post, Leonela acrescentou críticas diretas ao ex-BBB. “Gil morreu cedíssimo sustentando uma amizade com a bomba vocês sabem quem, além do desempenho médio para ruim como comunicador, cujo maior trunfo é ser um gay caricato”, escreveu.

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Nos comentários, usuários da rede social levantaram a hipótese de que a cozinheira estaria se referindo à amizade de Gil com Sarah Andrade, com quem ele dividiu o confinamento no BBB 21.

'Homofobia machuca', responde Gil

Gil do Vigor respondeu às declarações em vídeos publicados nos Stories do Instagram. O economista afirmou que acompanhou e torceu por Leonela durante sua participação no reality culinário, mas criticou o teor da publicação.

“Torci muito por você no MasterChef e é difícil ver tanto preconceito disfarçado de deboche. Ser gay não é um trunfo, é meu ser. A homofobia machuca muito. Você pode me achar uma gay caricata, mas saiba que por muitos anos eu tive vergonha de ser quem eu sou”, declarou.

Ele também ressaltou que críticas ao seu trabalho não deveriam envolver sua orientação sexual. “Ao me criticar, não toque no fato de eu ser gay afeminado. Não estou na televisão por isso, mas porque estudo, tenho projetos sociais e incentivo as pessoas a buscarem algo melhor”, afirmou.