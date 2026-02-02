Enquete BBB 26: parcial mostra brother eliminado com mais de 50%

O engenheiro Brigido deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste.

Com 57,9% dos votos, o brother é o preferido entre os leitores para deixar o programa, até o começo da tarde desta segunda (2). Já Ana Paula é a segunda mais votada na enquete, apresentando 23,8% dos votos.

O terceiro colocado do levantamento é Leandro, conhecido no reality como "Boneco", que surge com 18,3% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Até o fim da manhã desta segunda, a enquete contava com mais de 16 mil votos totais.

O resultado oficial do Paredão será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça (3), durante o programa ao vivo.