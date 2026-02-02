Enquete BBB 26: Ana Paula, Brigido ou Leandro? Quem deve sair do reality?

Ana Paula, Brigido e Leandro estão no terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (1º)

Agora, o mais votado pelo público será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (3).

Como foi a formação do terceiro Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder).

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brígido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.