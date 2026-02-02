Diário do Nordeste
Enquete BBB 26: Ana Paula, Brigido ou Leandro? Quem deve sair do reality?

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (3).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:13)
Zoeira
Montagem com os três emparedados da semana do BBB 26.
Legenda: Ana Paula, Brigido e Leandro estão no terceiro paredão do BBB 26.

Ana Paula, Brigido e Leandro estão no terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (1º)

Agora, o mais votado pelo público será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (3).

Quem deve ser eliminado do BBB 26? Vote

inter@

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality. 

Como foi a formação do terceiro Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com: 

  • 1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone
  • 1 indicado pelo líder;
  • 2 mais votados pela casa. 

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder). 

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brígido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.

