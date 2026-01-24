Homem é baleado e morre durante operação do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos

Uma ação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) em Minneapolis, no estado de Minnesota, resultou na morte de um homem a tiros, na manhã deste sábado (24).

O Departamento de Segurança Interna declarou que o agente efetuou "tiros defensivos" após o homem, que estaria armado, se aproximar da patrulha. A vítima morreu no local.

De acordo com informações passadas à Fox News, o homem carregava uma arma e dois carregadores. Por outro lado, o jornal The Minnesota Star Tribune colheu relatos de testemunhas que afirmam que ele foi atingido no peito múltiplas vezes antes de ser socorrido.

A identidade da vítima ainda gera incerteza: a polícia de Minneapolis suspeita de um cidadão americano de 37 anos, mas a agência Associated Press aponta que o homem teria 51 anos.

O governador do estado de Minnesota, Tim Walz, criticou a ação e definiu o caso como “mais um ataque a tiros atroz”.

Walz publicou em uma rede social: "Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante".

Mulher morta em ação no ICE

A tensão em Minnesota aumentou com a maior frequência de operações do ICE na região. No início de janeiro, a cidadã americana Renee Good também morreu após disparos efetuados por um agente da agência.

No mesmo mês, um policial federal atirou na perna de um homem, durante uma operação de abordagem de trânsito em North Minneapolis.

Além disso, conforme publicou o g1, houve repercussão recente sobre a detenção de quatro crianças, sendo que uma delas teria sido usada como "isca" para localizar parentes.

Em repúdio aos métodos federais, o prefeito Jacob Frey defende a saída do órgão da cidade, enquanto a população foi às tuas e mais de 700 estabelecimentos comerciais fecharam as portas em protesto em todo o estado.