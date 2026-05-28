'Não perdoa nem família': advogada de 'Marcinho VP' tentou extorquir R$ 120 mil de deputado estadual do CE

A advogada Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira Bandeira, que representa o número 1 da facção criminosa Comando Vermelho (CV) Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, é acusada de tentar extorquir o deputado estadual do Ceará, Simão Pedro, líder da bancada do PSD, e de fazer diversas ameaças de morte contra ele e sua família. A mulher, que também atuava como influenciadora nas redes sociais, foi presa em 23 de janeiro deste ano em Natal (RN), por suspeita de integrar o grupo criminoso que praticava essas extorsões.

No último dia 22 de maio, a Justiça negou liberdade provisória à advogada, que está recolhida na Companhia Independente de Policiamento de Guardas (CIPGB/PMRN), na capital do Rio Grande do Norte.

Paloma usa a advocacia para gerar conteúdo nas redes sociais e já chegou a dizer que foi salva de um ataque a tiros em razão do silicone que utilizava no peito.

"Aqui a gente não perdoa nem família." "Sou geral do Brasil e do Ceará do setor de cobranças." São algumas das mensagens de Paloma para o assessor parlamentar de Simão, às quais o Diário do Nordeste obteve acesso.

As mensagens revelam um suposto "combinado", em que Paloma cobra R$ 70 mil e depois mais R$ 51.600, que seriam de lucro caso "tivesse ocorrido a segunda parte da prestação do serviço". Os fatos são negados pelo parlamentar, que afirmou não haver dívidas.

Veja as conversas

Legenda: Conversas sob tom de ameaça, segundo a Polícia, pediam dinheiro de suposto 'combinado'. Foto: Reprodução.

Legenda: Conversas sob tom de ameaça, segundo a Polícia, pediam dinheiro de suposto 'combinado'. Foto: Reprodução.

Legenda: Advogada foi presa por suspeita de extorsão e ligação com facção criminosa. Foto: Reprodução.

Aliados à advogada na extorsão contra Simão Pedro estavam o também advogado Antônio Cristiano Sampaio e a esposa, Bárbara Pinheiro. Bárbara foi presa no mesmo dia que Paloma, só que em Fortaleza, no bairro Carlito Pamplona. Ela já foi solta, entretanto, após a Justiça conceder um habeas corpus em 31 de março.

Segundo a investigação, ela e o esposo chegaram a ir à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para tentar acessar o gabinete do parlamentar, mas tiveram a entrada negada. Esse episódio fez Cristiano, que é advogado, entrar com um relato de violação de prerrogativas no Centro de Apoio e Defesa das Prerrogativas da OAB-CE, afirmar que foi cerceado ao entrar na Alece para uma reunião com outro deputado.

A investigação aponta que o impedimento de entrar na Alece fez surgir novas ameaças contra o deputado Simão.

"(sic) Estou decepcionada." Bloquear entrada na Assembleia, sabendo que, se for pegar, não pega é lá dentro. A gente aqui tirando serviço na calma e vocês apressando", disse a advogada presa. [/citação]

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Suposta dívida de emendas parlamentares e acusação de agressão

Ao ser interrogado, Antônio Cristiano afirmou que a cobrança de dívidas era decorrente de uma "prestação de serviços relacionada à intermediação de emendas parlamentares". Ele não foi preso junto com a esposa e com a outra advogada.

Durante o processo, a defesa de Bárbara já chegou a afirmar que o grupo e o político tinham relação prévia, devido à prestação de serviços à Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), entidade da qual o deputado é presidente.

Ao Diário do Nordeste, o deputado afirmou que não sabe o motivo das extorsões, e diz que Bárbara tentou alegar que foi agredida e ameaçada por ele dentro do gabinete. A mulher chegou a fazer um Boletim de Ocorrência (B.O) por ameaça, em 13 de novembro de 2025. O inquérito policial não tratou do motivo das extorsões.

Uma queixa-crime foi protocolada ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) denunciando a suposta ameaça, ingressada pela própria advogada Paloma.

"Ela tentou criar também essa situação para me extorquir. Só que estava todo mundo lá no gabinete e todos viram que eu só pedi para ela se retirar", disse o parlamentar em entrevista ao Diário do Nordeste.

O deputado estadual afirmou que, assim que as ameaças iniciaram, ele acionou a Polícia Legislativa da Alece. Em novembro de 2025, o deputado divulgou uma nota nas redes sociais sobre ameaças à integridade física, também estendidas a ele e a servidores. Confira:

"Eu torço para que as pessoas que fizeram isso, e não foi só comigo, porque essa pessoa tem histórico, que realmente sejam punidas, e (com) uma punição justa", disse Simão Pedro.

'Pronta e preparada e querendo guerra'

Em uma das conversas nas quais o parlamentar foi ameaçado por vários dias, a advogada deixou claro que poderia "ir a guerra" e disse estar "pronta, preparada e querendo". Ela chegou a questionar se usava um "fuzil ou uma 9 milímetros", referindo-se a armas.

"(sic) Ah se eles [o deputado e outra pessoa não identificada] levassem uma topada os 2 já tem bo o deputado vai ter sete carregando e não sete julgando. Claro que falo isso hipoteticamente, jamais seria capaz"

Conforme a investigação, a mensagem acima sugere que Simão Pedro terá "sete carregando" o seu caixão, quando morrer, e não "sete julgando" no banco dos réus, na Justiça.

De acordo com a denúncia do MPCE, para tentar intimidar o parlamentar, ela mandou uma reportagem que mostra a execução do ex-prefeito da cidade de São Pedro, no Rio Grande do Norte, insinuando que o mesmo poderia acontecer caso ele não cedesse às extorsões.

Miguel Nasser foi morto a tiros em uma área nobre de Natal, supostamente porque ele chefiava um grupo criminoso que "rivalizava" com a facção à qual os suspeitos de cometer o crime pertenciam.

"(sic) Aqui em natal quando a gente pegou o prefeito Miguel Nasser com 30 tiros, ele também desacreditou", escreveu Paloma.

Relação com Marcinho VP, líder do CV

A investigação destaca que Paloma é conhecida por defender Marcinho VP, e teria um vínculo de amizade com o criminoso, visto que os dois escreveram um livro juntos, intitulado "Execução Penal Banal Comentada".

Algumas das defesas conhecidas ocorreram quando ela pediu que VP tivesse direito a visitas com contato físico e questionou a nomenclatura de "líder do CV".

"Por telepatia?", disse a advogada em entrevista a um portal do Mato Grosso. Marcinho VP, que é pai de Oruam, já está há quase duas décadas no sistema penitenciário federal, onde Paloma tem constante atuação. Em uma das mensagens ameaçadoras contra o deputado cearense, ela chega a falar que ficou "um dia inteiro" em um presídio.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), "há indícios incontestáveis de autoria e materialidade no que se refere à promoção e integração das denunciadas em organização criminosa".

Defesa nega extorsão e fala sobre 01 do CV

Em nota, a defesa de Paloma Gurgel, patrocinada pelo advogado José Hélio Arruda Barroso, afirmou que a manutenção da prisão preventiva da cliente evidencia "desequilíbrio na análise das medidas cautelares", visto que a outra acusada, Bárbara Pinheiro, teve a liberdade deferida por habeas corpus.

O posicionamento cita que a advogada tem um filho de 8 meses com Síndrome de Down, que "necessita de cuidados permanentes e especializados".

Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), mães com filhos menores de 12 anos, gestantes ou responsáveis por crianças têm o direito legal de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. No entanto, o entendimento não contempla crimes cometidos com violência ou grave ameaça e praticados contra os próprios filhos ou descendentes.

"A defesa enfatiza que jamais a advogada Paloma Gurgel praticou qualquer crime de extorsão contra o deputado estadual Simão Pedro. Conforme sustentado desde o início da investigação, a causídica foi regularmente constituída pela corré Barbara Pinheiro Souza para atuar profissionalmente na cobrança de valores que esta alegava possuir a receber do parlamentar, relacionados, segundo afirmado pela contratante, à intermediação de recursos federais destinados ao Município de Orós/CE, cuja prefeita é mãe do deputado estadual", pontua a nota de defesa.

O advogado diz ainda que a manutenção da prisão "sem dúvidas" "encontra-se fortemente contaminada por uma indevida tentativa de vincular a advogada à figura de Marcio dos Santos Nepomuceno, conhecido nacionalmente como “Marcinho VP”, em razão de sua atuação profissional e acadêmica no âmbito da advocacia criminal e da execução penal".

"Cumpre destacar que Paloma Gurgel é coautora da obra “Execução Penal Banal Comentada”, escrita em conjunto com o defensor público Luciano Tourinho e Marcio Nepomuceno. Trata-se de trabalho de natureza estritamente acadêmica, voltado à crítica do sistema penitenciário brasileiro e à falência das políticas de ressocialização, exercício plenamente protegido pela liberdade intelectual, pela liberdade de expressão e pelas prerrogativas da advocacia".