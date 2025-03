Oruam visita o pai em prisão, diz ser 'a voz dos presos', mas apaga postagem

O rapper Oruam foi visitar o pai, Marcinho VP, preso desde 1996 por tráfico e homicídio, no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e fez uma espécie de desabafo nas redes sociais.

Oruam disse ser “a voz dos presidiários do Brasil”.

“Eu falo pelos presos, eu represento os excluídos. Cadeia é lugar de ressocialização, eu canto para tirar meu pai do crime, coisa que o Estado não faz, apenas alimenta a burguesia com mentiras dos pobres”.

O cantor, que aparece em fotos postadas no Instagram com roupa cor-de-rosa para a visita, na quarta-feira (12), ainda chegou a dizer que “o sistema falhou com eles, mas nós não precisamos dele”. Após algum tempo no ar, a postagem foi apagada.

Oruam foi concebido na prisão e nunca conviveu com Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho. O artista já falou publicamente que seu maior sonho é ter pai com ele, e conviver com VP.