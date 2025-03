Eclipse lunar total: saiba como acompanhar o fenômeno ao vivo nesta sexta (14)

O primeiro eclipse lunar total deste ano será na madrugada desta sexta-feira (14) e poderá ser visto de todo o Brasil. O fenômeno criará o efeito de "lua de sangue", quando o astro aparece avermelhado no céu, e, ao contrário do eclipse solar, que necessita do uso de óculos de proteção, poderá ser apreciado a olho nu — se não estiver nublado.

De acordo com o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o eclipse começará às 3h26 e terá seu pico às 3h58, com previsão de término às 4h31. O órgão, inclusive, fará a transmissão do fenômeno ao vivo pelo YouTube, a partir de 0h30 e até 5h.

A astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (Dicop) do Observatório Nacional, Josina Nascimento, explica que os eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, completamente escura, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação solar.

"Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral. E, quando entra na umbra, o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total", elucida a profissional.

Legenda: O eclipse deve formar o fenômeno 'lua de sangue' Foto: Shutterstock

Veja os horários de início das fases

Início do eclipse penumbral: 0h57

Início do eclipse parcial: 2h10

Início do eclipse total: 3h26

Máximo do eclipse total: 3h59

Fim do eclipse total: 4h31

Fim do eclipse parcial: 5h48

Fim do eclipse penumbral: 7h

Fonte: Observatório Nacional

Como acompanhar o eclipse?

O eclipse lunar pode ser visto a olho nu, ou seja, sem instrumentos específicos ou materiais de proteção para os olhos. Por causa disso, não há limite de tempo para observá-lo.

O Observatório Nacional adianta que a Lua estará alta no céu no início do eclipse penumbral e ficará do lado oeste — onde o Sol se põe — durante todo o eclipse.