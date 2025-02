Risco de asteroide atingir a Terra em 2032 aumenta após novo cálculo, diz Nasa

A Nasa divulgou um relatório nessa terça-feira (18) que indica que um asteroide pode atingir a região mais densamente povoada do mundo. Identificado como 2024 YR4 e descoberto recentemente por astrônomos, o asteroide tem 3,1% de chance de atingir a Terra em 2032 — o nível mais alto já registrado desde que se faz este tipo de medição.

De acordo com a agência espacial dos Estados Unidos, o corpo celeste tem entre 40 e 90 metros de largura e pode cair especificamente no dia 22 de dezembro. A estimativa é de que a queda cause danos consideráveis, como, por exemplo, a destruição de uma cidade inteira.

O prognóstico, no entanto, é preciso ser analisado com cautela, pois se baseia em dados preliminares e é possível que mude nas próximas semanas ou meses. "Não entro em pânico", disse Bruce Betts, da organização americana Planetary Society.

Conforme as agências espaciais, se atingir a Terra, o asteroide poderá ter um impacto 500 vezes mais potente que a bomba nuclear de Hiroshima. É o suficiente para destruir uma cidade ou provocar um tsunami, se o impacto for próximo a uma ilha ou a um litoral.

'Muito raro'

Embora o risco de colisão seja baixo, ainda é o mais alto já registrado em mais de duas décadas de observação de objetos celestes.

Uma ocorrência do tipo é algo "muito, muito raro", segundo o chefe do escritório de defesa planetária da Agência Espacial Europeia (ESA), Richard Moissl. Porém, segundo o representante, "por ora, não há perigo".

Moissl lembrou que, no início dos anos 2000, o asteroide Apophis causou comoção na comunidade científica internacional pela probabilidade de 2,7% de atingir a Terra em 2029. Essa probabilidade, porém, caiu para quase zero.