Spotify apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quarta-feira (16)

Alguns usuários do Spotify enfrentam dificuldades para acessar o aplicativo de músicas nesta quarta-feira (16), tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. A instabilidade parece ter afetado parte dos internautas, que apontam problemas para realizar pesquisas e escutar faixas e playlists.

No Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 10h, atingindo um pico de mais de 4,2 mil reclamações por volta das 10h18.

A instabilidade foi relatada em cidades como São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. No X, antigo Twitter, usuários brincam com a queda das operações do aplicativo. "Spotify cair do nada no meio da manhã é quase uma ameaça de morte pra mim", escreveu um perfil. "Meu Deus, o spotify caiu, e isso interfere diretamente na minha produtividade no trabalho", afirmou outro.

