Ilustração do Spotify, onde aparece a logo da empresa

Tecnologia

Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade na plataforma nesta quinta-feira (12)

Nas redes sociais, usuários reclamaram contra o aplicativo de música

Redação 12 de Junho de 2025
Foto de uma pessoa segundo um celular ligado com a logomarca do Spotify para matéria sobre reajuste nos valores dos planos a partir de junho no Brasil

Tecnologia

Spotify deve anunciar reajuste de valores dos planos no Brasil a partir de junho

A intenção seria aumentar os valores em cerca de 1 euro (R$ 6,46 na cotação atual)

Redação 25 de Abril de 2025

Tecnologia

Spotify apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quarta-feira (16)

Alguns internautas afirmam enfrentar dificuldade para fazer pesquisas e ouvir as músicas

Redação 16 de Abril de 2025
Oruam ganhou holofotes nacionais ao ser apresentar com uma blusa em homenagem ao pai, o traficante Marcinho VP, no Lollapalooza

É Hit

Rapper Oruam se torna alvo de projeto de lei que combate apologia ao crime; saiba quem é o artista

Parlamentar criou até site contra o artista

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Cantora foi agraciada com Grammy Latino neste ano

Opinião

Ana Castela é a única mulher entre os 10 artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2024

Desempenho de sertaneja foi marcado com dois prêmios neste ano

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 04 de Dezembro de 2024
Serviço pode ser acessado a partir do computador

Tecnologia

Spotify libera Wrapped de 2024; saiba como ver sua retrospectiva

Retrospectiva anual se tornou tradição a cada fim de ano e está disponível para todos os usuários

Redação 04 de Dezembro de 2024
Spotify

Tecnologia

Quando sai o Spotify Wrapped 2024? Plataforma lança teaser da retrospectiva do ano; veja

Campanha anual da plataforma permite aos usuários identificar as músicas mais ouvidas do ano

Redação 28 de Novembro de 2024
Agnaldo Rayol. Relembre 10 músicas de sucesso do artista Agnaldo Rayol

Verso

Relembre 10 músicas de sucesso de Agnaldo Rayol; cantor faleceu nesta segunda (4)

Artista morreu após cair em casa, em São Paulo

Redação 04 de Novembro de 2024
Aplicativo Spotify

Tecnologia

Spotify fora ar? Streaming apresenta instabilidade neste domingo (29)

Usuários da plataforma relataram problemas no uso do aplicativo

Redação 29 de Setembro de 2024
Clipe já obteve mais de 112 milhões de view no YouTube

É Hit

Manu Bahtidão atinge o topo do Spotify Brasil com a canção 'Torre Eiffel'; assista

Cantora gravou música em DVD produzido em Fortaleza (CE)

Redação 31 de Julho de 2024
