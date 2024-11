Quando sai o Spotify Wrapped 2024? Plataforma lança teaser da retrospectiva do ano; veja

O Spotify lançou recentemente o teaser para o Wrapped 2024, sua tradicional retrospectiva de músicas mais ouvidas. Apesar da divulgação oficial em seu site, a plataforma ainda não revelou a data exata de lançamento.

Por enquanto, o site oficial da campanha convida os usuários a revisitar as listas do ano passado, divulgadas no dia 29 de novembro de 2023.

"Destaques do que você escutou e muito mais. Continue ouvindo o que adora e a gente te avisa quando estiver tudo pronto", disse o Spotify no site.

Experiência personalizada

O Wrapped permite aos usuários uma experiência personalizada, por meio do qual os clientes podem verificar quais foram suas músicas mais ouvidas do ano, assim como os álbuns, artistas, podcasts e gêneros musicais.