Humberto Carrão e Cauã Reymond se desentendem nos bastidores de ‘Vale Tudo’, diz colunista

Após a notícia de que Bella Campos e Cauã Reymond teriam se desentendido nos bastidores do remake de “Vale Tudo”, o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, noticiou que Cauã também teria se envolvido em uma confusão com Humberto Carrão.

Uma pessoa da produção da novela teria confirmado a informação ao colunista. Tudo teria começado porque Carrão gosta de conversar tocando no braço das pessoas, e Cauã não gostou da atitude do colega com ele.

Em um desses momentos, o intérprete de César teria disparado: “Não toca em mim”. Mesmo após o aviso, Carrão teria tocado novamente em Cauã, que se irritou, reagiu de forma ríspida e disse que partiria para agressão caso aquilo voltasse a acontecer.

A situação só não piorou porque integrantes da equipe agiram rapidamente.

Bella x Cauã

A Veja também noticiou há alguns dias que Bella Campos teria tirado satisfações com Cauã por conta de reclamações dele sobre a atuação dela no remake.

Fontes do site Notícias da TV afirmaram que executivos do alto escalão da emissora ficaram incomodados com a repercussão da suposta discussão entre os atores, negando que exista uma denúncia contra Reymond no Compliance.