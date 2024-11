WhatsApp libera recurso para transcrever áudios; veja como transformar gravações em textos

A Meta anunciou, nesta quinta-feira (21), que o WhatsApp agora conta com uma nova funcionalidade que possibilita a transcrição de mensagens de áudio em texto. A novidade já está disponível em algumas versões do aplicativo para sistemas operacionais iOS e Android e promete agilizar as respostas de áudios longos ou facilitar a vida de quem estiver em um ambiente barulhento, sem fone de ouvido.

Veja também Tecnologia Claro fora do ar? Usuários relatam instabilidade na operadora nesta quinta (21) Tecnologia Obra de arte feita por robô é arrematada por mais de R$ 6 milhões em leilão

A transcrição de áudios utiliza tecnologias de reconhecimento de voz para converter o conteúdo falado em texto, que é gerado diretamente no aplicativo, sem a necessidade de ferramentas externas. A ferramenta reconhece falas em português, espanhol, inglês, russo e hindi.

Como ativar a ferramenta?

Acesse as configurações da conta Toque em "Conversas" Ative a "transcrição de mensagens de voz" no idioma escolhido Para transcrever, pressione a mensagem de voz e toque em "transcrever"

A transcrição não é exibida para a pessoa que enviou a mensagem. Caso a funcionalidade ainda não esteja disponível, recomenda-se aguardar atualizações futuras.

A funcionalidade é útil em situações em que o usuário não pode ouvir áudios, como em locais silenciosos ou em reuniões. Além disso, a transcrição não altera o arquivo de áudio original, permitindo que o destinatário escolha entre ouvir a mensagem ou lê-la.

Em nota, a Meta esclareceu que as transcrições são renderizadas em cada dispositivo, portanto, a mensagens de voz pessoais permanecem criptografadas de ponta a ponta. Isso significa que ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp, pode ver, ouvir ou ler as mensagens enviadas.

Legenda: Caso a funcionalidade ainda não esteja disponível, o recomendado é aguardar atualizações futuras Foto: Divulgação/Whatsapp

Ainda não tem o recurso?