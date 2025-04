Concurso MPCE: veja horários, o que levar e outras orientações para a prova

As provas objetivas e discursivas do concurso do Ministério Público do Ceará (MPCE) serão aplicadas no próximo domingo (13), em Fortaleza. O certame selecionará candidatos para os cargos de analista ministerial e técnico ministerial.

De acordo com o edital, as provas para os cargos de analistas deverão ser respondidas em um período de 4h30min. Os portões dos locais de prova serão abertos às 7h e fechados às 8h.

Já para os cargos de técnicos, os portões dos locais abrirão às 14h e fecharão às 15h. O tempo de aplicação do concurso é o mesmo, de 4h30min.

Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Veja também Papo Carreira Inscrições do concurso de delegado da Polícia Civil do Ceará terminam nesta sexta (11); saiba horário Papo Carreira Gabarito das provas objetivas do Concurso do Ibama deve ser divulgado nesta sexta-feira (11)

Os candidatos NÃO podem portar no dia da prova:

Aparelhos eletrônicos como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pendrives, mp3 player e/ou similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;

Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha;

Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.);

Armas brancas, tais como faca, tesoura, punhal, canivete ou similares.

Salários

Os aprovados terão remuneração de R$ 7.439,09 para o cargo de analista e de R$ 5.248,79 para o cargo de técnico.

O concurso oferece somente uma vaga imediata, mas forma cadastro de reserva para o quadro de pessoal do órgão.

As oportunidades para os cargos de analista são para candidatos das seguintes áreas:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Psicologia;

Serviço Social.

Os postos exigem diploma de conclusão de curso superior na área de atuação pretendida, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de registro no órgão de classe, quando solicitado.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.