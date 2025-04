TRT-SP divulga edital de concurso público para técnico e analista com salários de até R$ 17 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) divulgou edital de concurso público com duas vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de técnico e analista em diversas especialidades. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (15).

Para o cargo de Técnico Judiciário, é exigido diploma de nível superior em qualquer área da graduação. Já para Analista Judiciário, as vagas demandam formações específicas. Os salários iniciais variam de R$ 10.372,00 a R$ 17.018,67.

Inscrições

As inscrições acontecem no período de 24 de abril a 22 de maio, e devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que é a banca organizadora. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 110, a depender do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas na cidade de São Paulo, no dia 3 de agosto. Para o cargo de Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial, também será realizado o Teste de Aptidão Física (TAF), em data a ser divulgada.

