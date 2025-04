O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, nesta terça-feira (15), um novo concurso para a Polícia Civil do Estado. Serão ofertadas 500 vagas para o cargo de investigador oficial. Os detalhes do certame serão divulgados em edital no Diário Oficial ainda nesta terça.

As vagas são para candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.732,71.

"Nós não temos mais o cargo de inspetor e de escrivão. Nós unificamos e temos, agora, o cargo de investigador oficial da Polícia Civil. São 500 vagas. Nós queremos, se possível, chamar ainda mais, isso vai depender da nossa realidade orçamentária e financeira", disse o governador em transmissão ao vivo no Instagram.

As inscrições terão início no próximo 2 de maio e seguirão até o dia 16 do mesmo mês, no site da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE), responsável pelo certame.

Como serão as provas?

De acordo com o diretor da Aesp-CE, Leonardo Barreto, o concurso terá quatro fases: a primeira consiste em provas objetivas e subjetivas, enquanto que a segunda é um teste físico, a terceira, uma avaliação psicológica, e, a quarta, uma investigação social.

Por fim, os aprovados devem passar por um curso de formação de duração de quatro meses e 728 horas/aula.

Os 500 novos policiais simbolizam " um importante investimento nas forças de segurança pública", pontuou Barreto.

Concursos para as forças de segurança

Também estão em andamento outros dois concursos para as forças de segurança do Ceará, sendo um para delegado da Polícia Civil e outro para soldado da Polícia Militar.

Na transmissão ao vivo, Elmano adiantou ainda que o Governo também fará um concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado. No entanto, ainda não deu detalhes sobre vagas, remuneração e data das inscrições.