Centec abre mais de 500 vagas para cursos superiores e técnicos no Ceará; veja detalhes

O Instituto Centec está com 505 vagas para cursos superiores e de nível técnico abertas nas Faculdades de Tecnologia Centec (Fatecs) e os Centros Vocacionais Técnicos (CVTecs) do Interior do Ceará. Há oportunidades para cidades como São Gonçalo do Amarante, Barbalha, Crato.

Estão disponíveis cursos como Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Ambiente e Saúde e Hospitalidade e Lazer. As unidades que vão oferecer a formação são as Fatecs Sertão Central e Cariri e os CVTecs Barbalha, Crato e São Gonçalo do Amarante.

Serão 90 vagas de curso superior na Fatec Sertão Central e 415 de nível médio, distribuídas nas unidades restantes. Todos os cursos são gratuitos e serão realizados de forma presencial.

Como se inscrever?

Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de junho por meio do site do Centec. Para os cursos superiores, os candidatos farão uma redação, que deve ser redigida até o último dia das inscrições.

>>> Confira o edital para o Vestibular 2025.2 Cursos Superiores de Tecnologia – Fatec Sertão Central

>>> Confira o edital do Processo Seletivo 2025.2 Cursos Técnicos de Nível Médio – Fatec e CVTec

Já os candidatos aos cursos de nível médio serão analisados pelo histórico escolar. Na inscrição, é preciso preencher um questionário socioeconômico. O resultado será divulgado pelo Centec nos canais digitais no dia 25 de junho. Após os aprovados entregarem as documentações, aulas do semestre 2025.2 estão previstas para começar em agosto.

Documentações para os classificados

Cursos superiores

a) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (frente e verso);

b) Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio;

c) Cópia da Certidão de Nascimento, se casado(a) Certidão de Casamento;

d) Cópia do Título de Eleitor (se maior de 18 anos);

e) Cópia do Certificado de Quitação do Serviço Militar, se do sexo masculino e maior de 18 anos;

f) Cópia do Comprovante de Endereço;

g) Cópia do RG;

h) Cópia do CPF;

i) Duas fotos 3x4 (atual).

Nível médio

a) Comprovante de inscrição;

b) Fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (frente e verso) ou apresentar declaração

de conclusão ou de que está concluindo o curso;

c) Fotocópia do histórico escolar do Ensino Médio, se houver concluído;

d) Fotocópia da Certidão de Nascimento e, se casado (a), Certidão de Casamento;

e) Fotocópia do Título de Eleitor, se maior de 18 anos;

f) Fotocópia do Certificado de Quitação do Serviço Militar, se do sexo masculino e maior de 18 anos;

g) Fotocópia do Comprovante de Endereço;

h) Fotocópia do RG ou Carteira de Identidades Nacional (impressa);

i) Fotocópia do CPF;

j) Duas (02) foto 3 x 4 (atual).

