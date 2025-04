Concurso Embrapa: novos resultados são divulgados pela Cebraspe; confira

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou, nesta terça-feira (29), os resultados das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva para os cargos de Pesquisador e Analista. As informações sobre o concurso, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), são referentes ao concurso que oferece 1.027 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

Para o cargo de Pesquisador, foram publicados o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva de todas as áreas do concurso.

Já para o cargo de Analista, o resultado das provas objetivas foi divulgado para todas as áreas, enquanto o resultado provisório da discursiva abrangeu candidatos inscritos nas seguintes opções de especialidade:

Ciência e Tecnologia de Alimentos;

Ciências Sociais Aplicadas à Agropecuária;

Direito e Auditoria – Assessoria Jurídica Advogado;

Direito e Auditoria – Auditoria Contábil;

Gestão da Informação – Avaliação de Impactos;

Gestão da Informação – Gestão da Informação e Edição (Inglês/Português);

Gestão da Informação – Gestão da Informação e da Programação (Textos Técnico-Científicos);

Gestão Estratégica – Articulação Político-Institucional Internacional;

Gestão Estratégica – Articulação Político-Institucional Nacional;

Gestão Estratégica – Governança e Estratégia;

Gestão Estratégica – Inteligência e Planejamento Estratégico;

Gestão Estratégica – Riscos, Conformidade e Transparência;

Métodos Quantitativos Avançados – Métodos Quantitativos;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Comunicação;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Jornalismo;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Gestão da Propriedade Intelectual para a Inovação;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação;

Transferência de Tecnologia e Comunicação – Inovação Social.

Na última semana, foi divulgado no site do Cebraspe o edital com o resultado das provas objetivas para alguns cargos de Analista, exceto para as áreas que estão sendo divulgadas nesta terça. Na mesma data, foram divulgados os resultados das provas objetivas para os cargos de Técnico e Assistente.

Além disso, a Embrapa publicou a convocação para a prova prática, direcionada a algumas especialidades dessas funções.

CONCURSO EMBRAPA

O concurso da Embrapa é um dos maiores do setor, com vagas distribuídas entre os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e áreas de atuação, como Laboratório, Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia e muito mais.

Os salários iniciais variam de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Das 1.027 vagas ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 reservadas a pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas.

A organização do certame está a cargo do Cebraspe.

