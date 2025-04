Concurso Idema-RN: saiba como pedir isenção da taxa de inscrição

As inscrições para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RN) estão abertas e podem ser feitas até o dia 6 de junho, pelo site do Instituto AOCP. Para participar, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 150.

Quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição?

Segundo o edital do concurso, podem solicitar isenção da taxa de inscrição: doadores de medula óssea, doadores de sangue, doadoras de leite materno, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), pessoas com deficiência e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Como solicitar a taxa de isenção?

Candidatos elegíveis devem solicitar o benefício pelo site do Instituto AOCP, preenchendo o formulário de solicitação de isenção, e anexando a documentação exigida no edital.

O prazo segue até as 17h da próxima sexta-feira (2), mas os candidatos podem enviar a documentação comprobatória até as 23h59 do mesmo dia.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção ocorrerá no dia 14 de maio. Caso o candidato deseje entrar com recurso, deverá realizá-lo entre os dias 15 e 16 de maio. O resultado definitivo dos pedidos de isenção será divulgado no dia 27 de maio.

Veja detalhes do concurso

O concurso do Idema-RN oferta 180 vagas, sendo 113 para o cargo de Analista Ambiental, 27 para Analista Administrativo, e 40 para Fiscal Ambiental. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e candidatos negros.

As vagas para Analista Ambiental contemplam 24 áreas de formação, como biologia, engenharia ambiental, geologia, arquitetura, pedagogia e antropologia. Para Analista Administrativo, são 10 áreas, incluindo administração, direito, contabilidade e jornalismo.

Já o cargo de Fiscal Ambiental aceita formação superior em qualquer área. A remuneração inicial para todas as funções é de R$ 5.118,52.

Veja como se inscrever no concurso do Idema-RN

Acesse o site do Instituto AOCP;

Busque pela área destinada ao concurso do Idema-RN e clique em "Inscrição";

Preencha o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições do edital;

Gere o boleto bancário referente à taxa de inscrição;

Efetue o pagamento do boleto até o dia 6 de junho, respeitando o horário de compensação bancária.

Prazos da inscrição

Período de inscrição: até as 14h do dia 6 de junho

até as 14h do dia 6 de junho Prazo para emissão da segunda via do boleto: até as 17h do dia 6 de junho

até as 17h do dia 6 de junho Pagamento da taxa: até 6 de junho

Confira outras datas importantes

Divulgação do deferimento das inscrições: 16 de junho

16 de junho Divulgação do local de prova: 10 de julho

10 de julho Disponibilização do Cartão de Informação do candidato: 21 de julho

21 de julho Aplicação das provas objetiva e discursiva: 27 de julho

27 de julho Divulgação do gabarito preliminar: 28 de julho

