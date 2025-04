Prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso da PCCE termina nesta terça-feira (29)

Candidatos não isentos inscritos no concurso público para delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) têm até esta terça-feira (29) para pagar a taxa de participação, no valor de R$ 300. A seleção oferta 100 vagas imediatas com salário inicial de R$ 22.165,53.

Conforme o edital, os participantes devem efetuar o pagamento da tarifa por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

É possível efetuar o pagamento da taxa do concurso da PCCE em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios. Também é possível utilizar a opção de quitação via Pix, ao escanear o QR code apresentado no DAE.

As solicitações de inscrições serão efetivadas somente após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

Das 100 vagas oferecidas pela seleção, 75 são para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 vagas para negros e pardos. O concurso ainda conta com 200 vagas de cadastro reserva, divididas em 150 para ampla concorrência, 10 para candidatos com deficiência e 40 vagas para candidatos negros e pardos.

Próximos passos do concurso PCCE

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 25 de maio

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 30 de maio

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 18 de junho.

