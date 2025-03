Governo do Ceará lança edital de concurso para delegado da PCCE com salário inicial de R$ 22 mil; veja detalhes

O Governo do Ceará lançou, nesta sexta-feira (14), o edital do concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE). No total, o certame oferece 100 vagas, sendo 75 para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 vagas para candidatos negros e pardos.

O cargo de delegado da PCCE compreende uma carga horária de 30 horas semanais, com a remuneração inicial de R$ 22.165,53. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda nesta sexta.

As inscrições vão de 28 de março a 11 de abril, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

O lançamento do edital foi anunciado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, em publicação nas redes sociais. O gestor afirmou que, por meio do concurso, o Estado busca reforçar o enfrentamento ao crime no Estado.

"Nós estamos fazendo um concurso para 100 vagas para delegados e delegadas dessa importante instituição que, nos últimos dias, tem feito prisões e investigações muito importantes no enfrentamento ao crime organizado no Ceará. Eu tenho absoluta convicção de que o fortalecimento da Polícia Civil é uma estratégia muito importante para o enfrentamento dessas organizações criminosas”, declarou.

Vagas

Além das 100 vagas diretas, o concurso também conta com 200 vagas no cadastro reserva, sendo 150 na ampla concorrência, 10 para candidatos com deficiência e 40 vagas para candidatos negros e pardos.

Além do Cebraspe, também estará à frente do concurso a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Seção do Ceará em todas as fases.

Requisitos

Conforme o edital, para concorrer ao cargo, é necessário que o participante tenha:

Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica, na forma da Instrução Normativa nº 02/2025, da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, ou três anos de efetivo exercício em cargo público de natureza policial em um dos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal.

Confira fases do concurso

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório.

