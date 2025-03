Edital do concurso da PF será publicado em agosto; veja detalhes

O edital do concurso da Polícia Federal será publicado em agosto deste ano, conforme informações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. As provas estão previstas para outubro e novembro.

Ao todo, são cinco cargos disponibilizados. Confira a distribuição:

Agente de polícia: 630 vagas;

630 vagas; Escrivão de polícia: 160 vagas;

160 vagas; Delegado de polícia: 120 vagas;

120 vagas; Papiloscopista policial federal: 21 vagas;

21 vagas; Perito criminal federal: 69 vagas.

Todos os cargos dispostos na autorização possuem como requisito o nível superior, com a previsão de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O candidato também deverá apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em breve, será formada a comissão de membros responsáveis pelo certame. O grupo irá acompanhar as atividades do concurso e auxiliar no processo de contratação da banca organizadora.

O aval para outras mil oportunidades deve ser divulgado em janeiro de 2026.

