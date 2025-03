Uece abre inscrições para o vestibular 2025.2, com 2,2 mil vagas; veja detalhes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu nesta terça-feira (11) as inscrições para o Vestibular 2025.2, com 2.258 vagas em cursos de graduação e licenciatura. Os estudantes têm até o dia 28 de março para realizar a inscrição, por meio do site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

A taxa de inscrição é R$ 160, e o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) deve ser gerado até as 17h do dia 28 de março, para que o pagamento seja realizado até o dia 31 de março. É possível pedir isenção, em casos previstos no edital.

>>> Leia o edital do Vestibular 2025.2 da Uece

Vagas para Fortaleza e Interior

São ofertadas 1.224 vagas nos campi de Fortaleza e outras 1.034 para as unidades da Uece no interior do Estado nos seguintes municípios:

Aracati

Canindé

Crateús

Itapipoca

Iguatu

Limoeiro do Norte

Mombaça

Quixadá

Quixeramobim

Tauá

Veja também Papo Carreira Concurso TCE-SP oferta 63 vagas com salários iniciais de R$ 17,7 mil; confira edital Papo Carreira Edital do concurso PM TO é publicado com 660 vagas e salários de até R$ 10,8 mil; confira

Provas

Conforme o cronograma divulgado pela Uece, as provas serão realizadas em duas etapas: 1ª fase no dia 27 de abril e 2º fase nos dias 25 e 26 de maio. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 18 de julho.

A primeira etapa consiste em conteúdos de Conhecimentos Gerais em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos. A depender do escolhido no ato da inscrição, o candidato terá questões de Espanhol, Francês ou Inglês.

Quem avançar à segunda fase fará uma redação e provas sobre três Específicas, conforme o curso escolhido.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.