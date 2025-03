O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) está com 63 vagas abertas para o cargo de Auditor, divididas em: Controle Externo e Controle Externo - Administração. Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do TCE-SP, as remunerações iniciais são de R$ 17.743,05.

Das 63 vagas, 59 são destinadas ao cargo de Auditor de Controle Externo, enquanto as quatro restantes são para Auditor de Controle Externo - Administração. A carga horária para as duas posições é de 40 horas semanais.

Para as oportunidades em ambos os cargos, os candidatos devem ter diploma de conclusão de curso de nível superior, em grau de bacharel, nas seguintes áreas: Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas.

A diferença, inclusive, será no campo de atuação de cada cargo. Os selecionados para a primeira área citada vão atuar como Suporte Técnico na área da Fiscalização, enquanto o da área seguinte devem exercer função de Suporte Técnico na área da Administração.

Inscrições e provas con concurso TCE-SP

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas entre os dias 17 de março e 24 de abril. O processo deve ser concluído por meio do site da Vunesp, banca do certame, com taxa de R$ 82.

O pagamento da taxa, inclusive, tem o prazo de até 5 de abril para ser concluído. Enquanto isso, as provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 15 de junho, em dois turnos. Durante a manhã, a prova será destinada aos candidatos do cargo de Auditor de Controle Externo. Já à tarde, participam os candidatos inscritos para Auditor de Controle Externo - Administração.

O exame objetivo terá 80 questões de múltipla escolha, que serão numeradas sequencialmente e terão cinco alternativas. No conteúdo, a banca deve dispor questões de conhecimento geral e específico.

Nesse sentido, a aprovação requer uma quantidade mínima de questões para cada candidato. São necessárias ao menos 15 corretas do módulo de conhecimento gerais, mais 30 corretas do módulo de específicas.