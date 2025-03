Governo alerta para golpe e informa que inscrições para novo CNU ainda não começaram

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou em suas redes sociais, na noite desse domingo (9), que as inscrições para um novo Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ainda não estão abertas. O comunicado responde a notícias falsas que estão sendo compartilhadas na internet.

"Infelizmente, golpistas estão tentando enganar as pessoas com informações falsas sobre a abertura das inscrições", informou o Governo. "Lembre-se de sempre verificar a autenticidade das informações antes de tomar qualquer ação. A segurança começa com a informação correta", orientou, em seguida.

Em um site falso que simula a página oficial do CNU, golpistas têm pedido para que os candidatos preencham um formulário de inscrição com dados pessoais. No entanto, a segunda edição do certame ainda não tem data prevista, apesar de o Ministério já ter confirmado que será neste ano.

CNU

O primeiro CNU ocorreu em agosto do ano passado e se tornou o maior concurso do Brasil em quantidade de inscritos, com mais de 2,1 milhões de pessoas concorrendo a 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

Os resultados do certame foram homologados na última sexta-feira (7).

