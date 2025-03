Com salário de R$ 18 mil, concurso Susep encerra inscrições nesta segunda (10); veja edital

O prazo para se inscrever no concurso público da Superintendência de Seguros Privados (Susep) terina nesta segunda-feira (10), às 18h, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Com 75 vagas para o cargo de Analista Técnico, o certame é voltado para candidatos com nível superior e tem remuneração inicial de R$ 18.033,52.

Interessados em participar devem se atentar à taxa no valor de R$ 150. Beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia, no ato da inscrição.

Apesar de as oportunidades serem para a mesma função, foram divididas em quatro áreas de conhecimento, assim distribuídas:

Analista Técnico – Área Contabilidade Pública (3 vagas);

Analista Técnico – Área Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional (12 vagas);

Analista Técnico – Área Supervisão e Regulação de Mercados (30 vagas);

Analista Técnico – Área Tecnologia da Informação e Ciência de Dados (30 vagas).

Somente as oportunidades para o cargo na área de contabilidade pública exigem graduação específica em Ciências Contábeis, as demais requerem apenas ensino superior em qualquer especialidade. Há reserva de oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos pretos e pardos.

Os selecionados serão lotados nas unidades da Susep em Brasília (DF) e São Paulo (SP), de acordo com critérios da autarquia. A escolha será feita pelo candidato, antes da nomeação, respeitando a ordem de classificação no cargo/área, bem como o limite de vagas ofertadas por Unidade da Federação.

Etapas do concurso Susep

As provas objetivas e discursivas (ambas de caráter classificatório e eliminatório) estão previstas para acontecer em 8 de junho, em todas as capitais do País, incluindo Brasília.

A avaliação objetiva contará com 50 questões de conhecimentos gerais e 80 de conhecimentos específicos, totalizando 130 questões, cada uma valendo um ponto. Já a discursiva será cobrada a elaboração de uma redação, valendo 30 pontos.

Por fim, haverá, ainda, avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, a ser realizada em data posterior, valendo até 5 pontos, para os casos de candidatos que possuam pós-graduação ao nível de doutorado ou de mestrado.

O que faz um analista técnico da Susep?

Conforme o edital, o analista técnico da Susep atua no controle econômico, financeiro e contábil das entidades supervisionadas, além de fiscalizar, orientar e acompanhar regimes especiais. Também realiza estudos atuariais, elabora normas técnicas, analisa autorizações de produtos e gerencia sistemas informatizados.

Outras atribuições incluem suporte técnico e operacional, além do cumprimento de leis e regulamentos, especialmente a Lei nº 9.015/1995.

Cronograma concurso Susep

Período de inscrição e solicitação da isenção: até as 18h de 10/3/2025

Consulta à situação final da solicitação de isenção: 26/3/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 28/3/2025

Divulgação dos locais de prova: 23/5/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 8/6/2025

Divulgação de resultado final das provas objetivas e provisório da discursiva: 4/7/2025

