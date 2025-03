Concurso Arce: inscrições para vagas com salários de até R$ 7 mil seguem até dia 26 de março

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) está com inscrições abertas até o dia 26 de março para novo concurso público, com nove vagas e remuneração de até R$ 7,6 mil.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$ 200 no momento da inscrição. Os cargos são voltados para candidatos com nível superior, além de formação de cadastro de reserva.

Dentre as vagas disponíveis em novo concurso, estão:

Analista de Regulação – Especialista Contábil-financeiro: 1 vaga

Analista de Regulação – Especialista Econômico-financeiro: 1 vaga

Analista de Regulação – Especialista em Gás Canalizado: 1 vaga

Analista de Regulação – Especialista em Gestão Governamental e Administração Pública: 2 vagas

Analista de Regulação – Especialista em Saneamento Básico: 2 vagas

Analista de Regulação – Especialista em Transportes: 2 vagas

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até às 16h do dia 26 de março, através do site do Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 200. O período de solicitação de isenção da taxa já foi encerrado.

Etapas do certame

O concurso público terá três etapas. Confira:

1ª etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª etapa: Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª etapa: Avaliação de Títulos para todos os cargos, de caráter meramente classificatório.

As provas serão realizadas no município de Fortaleza

