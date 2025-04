Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14)

Alguns concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 39,7 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Veja mais detalhes abaixo:

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. Ao todo, serão 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições para o certame vão do dia 14 de abril ao dia 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do concurso. Os interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos ao nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

Prefeitura de Tauá

A Prefeitura de Tauá, no interior cearense, divulgou edital de concurso público para o preenchimento de 116 vagas na administração municipal, sendo 90 de nível superior e 26 de nível médio. As inscrições iniciaram na última sexta-feira (4) e seguirão abertas por 30 dias corridos.

Os salários não foram informados no edital.

>> Acesse o edital

A maioria das vagas de nível superior está destinada a professores, enquanto as de nível médio se concentram na contratação de agentes de trânsito e guardas municipais.

Interessados em participar do concurso devem se inscrever no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), responsável pelo certame.

Ministério Público Federal

Foram abertas as inscrições para o 31º concurso público para provimento de cargos de procurador da República do Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, a seleção prevê o preenchimento de 58 vagas. O salário inicial é de R$ 39,7 mil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril. A inscrição preliminar será realizada exclusivamente pelo sistema de inscrição on-line, com as credenciais de autenticação do Gov.br, com nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

O candidato deverá acessar a página do concurso, preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

>> Confira o edital

TRF4

O edital de um novo concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) foi divulgado na tarde desta terça-feira (8). As inscrições começam na próxima segunda-feira (14), sendo destinadas para candidatos com nível superior. Ao todo, são 142 vagas para os cargos de técnico e analista.

A remuneração varia entre R$ 10,8 mil e R$ 18,8 mil. Os interessados podem se inscrever até dia 14 de maio, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo escolhido.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

>> Confira o edital