Cogerh abre seleção de estágio de nível superior em Fortaleza; veja detalhes

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com inscrições abertas de processo seletivo de estágio de nível superior para as Gerências de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Planejamento e Monitoramento Qualitativo e Qualitativo, em Fortaleza.

As inscrições devem ser feitas até 2 de maio enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto.

Remuneração

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.

Veja vagas disponíveis:

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Vagas para estudantes do curso de Administração, entre o 4º e o 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio à gestão nos contratos, elaboração de relatórios e outras atribuições correlatas à área de formação do candidato. Segundo a Cogerh, é desejado que a pessoa tenha conhecimentos em Word e em LibreOffice Calc.

Gerência de Planejamento

O foco é em estudantes do curso de Economia, no 5º ou no 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: auxiliar nas atividades de planejamento e de orçamento; e preparar apresentações. É desejado que a pessoa tenha conhecimentos no Pacote Office, principalmente no Excel.

Gerência de Monitoramento Quantitativo e Qualitativo

Vagas para estudantes do curso de Geografia, entre o 4º e o 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: atualização da base cartográfica; elaboração de mapas temáticos; e apoio nos processamentos das batimetrias.

