TCDF divulga edital de concurso público para analista e salário de R$ 14 mil

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) divulgou edital de concurso público de nível superior para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo. O certame oferta 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Podem se candidatar graduados em qualquer área de formação, com diploma que seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A remuneração inicial ofertada é R$ 14.990,41.

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Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora. O período de inscrição vai de 26 de agosto a 17 de setembro de 2026. A Taxa de inscrição é de R$ 148,00.

Poderão solicitar isenção da taxa: inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, doadores de medula óssea, beneficiários de programas sociais, mesários da Justiça Eleitoral, pessoas com deficiência e candidatos hipossuficientes.

As provas objetivas e discursiva estão previstas para ocorrer no dia 22 de novembro de 2026, em Brasília.