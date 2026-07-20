Cagece Capacita abre mais de 90 vagas para cursos profissionalizantes; veja detalhes

O programa Cagece Capacita, da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, está com 93 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos no mês de julho e agosto. As inscrições serão realizadas no próximo sábado (25), de forma presencial, na própria sede da companhia.

Segundo a Cagece, os interessados precisam comparecer ao local de forma presencial, das 7h30 às 11h30, com uma carta de encaminhamento emitida pelo SINE/IDT. Ela deve ser solicitada previamente em uma unidade do sistema, conforme a própria documentação exigida pelo órgão.

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Além disso, a inscrição requer documentos pessoais originais, como RG, CPF e comprovante de endereço. As vagas disponíveis são para os cursos de Excel Intermediário, Logística Básica, Mecânica Básica e Português, que devem render um certificado de conclusão.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Confira abaixo os detalhes das vagas:

Excel Intermediário – 18 vagas

Duração do curso: 27/07 a 07/08/26;

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira;

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza).

Logística Básica – 25 vagas

Duração do curso: 17/08 a 27/08/26;

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a quinta-feira;

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza).

Mecânica Básica – 25 vagas

Duração do curso: 24/08 a 30/08/26;

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos, de 08h às 17h;

Local das aulas: Cagece Pici (Rua. Hilda Chavante, 1900, Pici, Fortaleza).

Português – 25 vagas

Duração do curso: 17/08 a 21/08/26;

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira;

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza).

Serviço

Inscrições para cursos do programa Cagece Capacita