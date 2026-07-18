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Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público

Todos os candidatos aprovados devem se apresentar no dia 31 de julho.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 13:00
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Legenda: Cinco profissionais estão sendo convocados pela prefeitura do interior do Ceará.
Foto: Shutterstock/xm4thx.

A prefeitura municipal de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), publicou o edital de convocação para nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público para professores realizado em 2025.

Segundo o documento de convocação, expedido na última quinta-feira (16), o não atendimento, no dia indicado e nos termos definidos, e o não comparecimento do candidato aqui convocado, implicam na desclassificação, na perda do direito de nova convocação e na perda do direito de prosseguir no concurso.

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APRESENTAÇÃO

Todos os candidatos aprovados e que finalizaram a realização dos seus exames médicos admissionais, devem se apresentar no dia 31 de julho de 2026 às 9 h, na Casa dos Conselhos de Itaitinga localizada na Rua Manoel de Sousa, 215, 1º andar, Pátio Itaitinga, Centro, Itaitinga.

“E, munido de documento de identificação pessoal com fotografia atualizada para NOMEAÇÃO E POSSE nos cargos para os quais foram aprovados”, salienta o documento de convocação.

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