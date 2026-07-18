Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público

A prefeitura municipal de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), publicou o edital de convocação para nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público para professores realizado em 2025.
Segundo o documento de convocação, expedido na última quinta-feira (16), o não atendimento, no dia indicado e nos termos definidos, e o não comparecimento do candidato aqui convocado, implicam na desclassificação, na perda do direito de nova convocação e na perda do direito de prosseguir no concurso.
APRESENTAÇÃO
Todos os candidatos aprovados e que finalizaram a realização dos seus exames médicos admissionais, devem se apresentar no dia 31 de julho de 2026 às 9 h, na Casa dos Conselhos de Itaitinga localizada na Rua Manoel de Sousa, 215, 1º andar, Pátio Itaitinga, Centro, Itaitinga.
“E, munido de documento de identificação pessoal com fotografia atualizada para NOMEAÇÃO E POSSE nos cargos para os quais foram aprovados”, salienta o documento de convocação.