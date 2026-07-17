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Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor

As inscrições começam no dia 28 de julho e podem ser feitas até 27 de agosto.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 09:18
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Legenda: Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de setembro.
Foto: EduLife Photos/Shutterstock.

A Prefeitura Municipal de Aracati, no litoral leste do Ceará, divulgou edital de concurso público com 347 vagas para cargos de Professor da Educação Básica

Do total de vagas, 250 são para o cargo de Pedagogo, com atuação na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e 97 para professor da Educação Básica II, que compreende os anos finais. 

O certame reserva 25% das vagas para pessoas pretas e pardas e 5% para pessoas com deficiência. 

Para ambos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 2.611,72 para 20 horas semanais. 

>> Veja edital completo

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Inscrição

As inscrições começam no dia 28 de julho e podem ser feitas até 27 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A taxa de inscrição é de R$ 150,00. 

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de setembro; além de prova didática, no período de 17 a 21 de novembro. 

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