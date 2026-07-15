MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni; saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (15), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos já podem conferir a lista de aprovados para o segundo semestre de 2026 por meio deste site.
Entre os dias 15 e 24 de julho, os convocados devem comprovar as informações e apresentar a documentação para garantir a bolsa de estudos.
Nesta edição, são ofertadas 471.304 bolsas de estudos para 380 cursos em 879 instituições privadas de educação superior. Desse total, 219.725 são bolsas de estudos integrais (100%), e 251.579 são parciais, que arcam com 50% do valor do curso.
Já a segunda chamada terá o resultado divulgado em 5 de agosto.
Caso o candidato não tenha sido convocado na primeira ou segunda chamada do programa, há uma lista de espera em que os alunos podem manifestar interesse entre 26 e 27 de agosto, também por meio do Portal Acesso Único do MEC.
Quem pode participar
Para se inscrever no Prouni, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova da redação.
Quem participou do Enem em condição de treineiro, ou seja, realizou o exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no programa.
Os interessados devem ainda atender a pelo menos uma das seguintes condições:
- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
- ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou
- ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.
Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.
No Prouni, somente candidatos com a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem concorrer às bolsas integrais — que cobrem 100% da mensalidade. Já as oportunidades parciais são destinadas aos interessados com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.
É importante destacar que esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.
Veja o calendário completo do Prouni 2º sem/2026
- Inscrições: 7 a 12 de julho;
- Resultado da 1ª chamada: 15 de julho;
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho;
- Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto;
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada: 5 a 14 de agosto;
- Lista de espera: 26 e 27 de agosto;
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro;
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro.