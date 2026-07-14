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Mutirão com 1.113 vagas de emprego ocorre na quarta-feira (15), em Fortaleza

Vagas são para diversos cargos, incluindo gerente, supervisor, cozinheiro e auxiliar de limpeza.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 17:05
capa da noticia
Legenda: Os atendimentos serão realizados na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, na quarta-feira (15).
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza/Tainá Cavalcante.

Um mutirão de emprego oferta 1.113 vagas em diversas áreas, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

Organizado pela Prefeitura de Fortaleza, os atendimentos serão realizados entre 8h e 16 de quarta-feira (15), na Cidade da Criança, no Centro.

Dentre as empresas confirmadas no mutirão, estão: 

  • Alma Viva: 500 vagas;
  • Servinac: 150 vagas;
  • Agência para Supermercado: 140 vagas;
  • Pinheiro Supermercados: 135 vagas;
  • Bentô Gastronomia Corporativa: 100 vagas;
  • Guará Supermercados: 48 vagas;
  • Castelo Borges: 40 vagas.

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Há vagas para pessoas com e sem experiência, assim como para pessoas com níveis de escolaridade de ensino fundamental e médio. 

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer ao mutirão, na Av. Visconde do Rio Branco, 922, com os seguintes documentos:

  • RG;
  • CPF;
  • Carteira de Trabalho;
  • Currículo atualizado.

Vagas disponíveis

As oportunidades são para diversos cargos, abrangendo funções operacionais, técnicas, administrativas e de gestão. A lista inclui: 

  • Porteiro;
  • Zelador;
  • Auxiliar de limpeza;
  • Operador de telemarketing;
  • Serviços gerais;
  • Vigilante;
  • Motorista socorrista (categoria D);
  • Motorista (categoria A);
  • Operador de caixa;
  • Repositor de mercearia e hortifruti;
  • Balconista de frios;
  • Balconista de padaria;
  • Recepcionista;
  • Frente de loja;
  • Auxiliar de cozinha;
  • Armazenista;
  • Operador de vendas;
  • Atendente de gastronomia;
  • Açougueiro;
  • Zeladoria;
  • Ajudante de cozinha;
  • Cozinheiro;
  • Supervisor de produção;
  • Gerente de unidade.

Serviço

Mutirão de Emprego Fortaleza Inclusiva nas Férias.

  • Data: 15/7 (quarta-feira);
  • Horário: 8h às 16h;
  • Local: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 – Centro);
  • Vagas: 1.113 postos de trabalho em diversos cargos (inclusive para PCD).

 

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