Mutirão com 1.113 vagas de emprego ocorre na quarta-feira (15), em Fortaleza

Um mutirão de emprego oferta 1.113 vagas em diversas áreas, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).
Organizado pela Prefeitura de Fortaleza, os atendimentos serão realizados entre 8h e 16 de quarta-feira (15), na Cidade da Criança, no Centro.
Dentre as empresas confirmadas no mutirão, estão:
- Alma Viva: 500 vagas;
- Servinac: 150 vagas;
- Agência para Supermercado: 140 vagas;
- Pinheiro Supermercados: 135 vagas;
- Bentô Gastronomia Corporativa: 100 vagas;
- Guará Supermercados: 48 vagas;
- Castelo Borges: 40 vagas.
Há vagas para pessoas com e sem experiência, assim como para pessoas com níveis de escolaridade de ensino fundamental e médio.
Como se inscrever?
Os interessados devem comparecer ao mutirão, na Av. Visconde do Rio Branco, 922, com os seguintes documentos:
- RG;
- CPF;
- Carteira de Trabalho;
- Currículo atualizado.
Vagas disponíveis
As oportunidades são para diversos cargos, abrangendo funções operacionais, técnicas, administrativas e de gestão. A lista inclui:
- Porteiro;
- Zelador;
- Auxiliar de limpeza;
- Operador de telemarketing;
- Serviços gerais;
- Vigilante;
- Motorista socorrista (categoria D);
- Motorista (categoria A);
- Operador de caixa;
- Repositor de mercearia e hortifruti;
- Balconista de frios;
- Balconista de padaria;
- Recepcionista;
- Frente de loja;
- Auxiliar de cozinha;
- Armazenista;
- Operador de vendas;
- Atendente de gastronomia;
- Açougueiro;
- Zeladoria;
- Ajudante de cozinha;
- Cozinheiro;
- Supervisor de produção;
- Gerente de unidade.
Serviço
Mutirão de Emprego Fortaleza Inclusiva nas Férias.
- Data: 15/7 (quarta-feira);
- Horário: 8h às 16h;
- Local: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 – Centro);
- Vagas: 1.113 postos de trabalho em diversos cargos (inclusive para PCD).