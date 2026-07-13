Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Candidatos com escolaridade nos níveis médio ou superior podem se candidatar.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 08:00 (Atualizado às 08:07)
capa da noticia
Legenda: Há oportunidades para Fortaleza e Interior do Estado.
Foto: Shutterstock / s880.

O Ceará está com diversas vagas para concursos e seleções públicas abertas nesta segunda-feira (13).

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio e superior, em Fortaleza e no interior do Estado. Os salários ofertados podem chegar a R$ 11,5 mil.

Veja também

Imagem da notícia: TCE-MA divulga edital de concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil
Papo Carreira

TCE-MA divulga edital de concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil
Imagem da notícia: TCDF divulga edital de concurso público para analista e salário de R$ 14 mil
Papo Carreira

TCDF divulga edital de concurso público para analista e salário de R$ 14 mil

Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados deverão se insrecever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, a partir de 10 de julho. O prazo termina somente em 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

>> Confira aqui o edital completo

Prefeitura de Meruoca

Continuam abertas as inscrições para o concurso público para a prefeitura de Meruoca, no Sertão de Sobral. Ao todo, são ofertadas 140 vagas, somando imediatas e cadastro reserva.

Os salários podem variar de R$ 1.621 até R$ 3.242 por mês a depender da jornada de trabalho. As opções são de 20, 24, 30 ou 40 horas mensais.

Há oportunidades para diversos cargos, como Agente Administrativo, Motorista, Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem para ensino médio e técnico e Analista Ambiental, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico e Nutricionista para ensino superior.

As inscrições acontecem até dia 22 de julho no site do Instituto Consulpam. As provas ocorrem em 13 de setembro no município.

>>> Saiba todos os detalhes do edital

Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, está com as inscrições abertas de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva. 

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

>> Veja edital completo

Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) está com concurso público aberto com 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior. 

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan e o prazo termina em 13 de julho.

>> Veja edital completo

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde/concurso público

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Candidatos com escolaridade nos níveis médio ou superior podem se candidatar.

Redação

Há 52 minutos

Imagem da notícia TCDF divulga edital de concurso público para analista e salário de R$ 14 mil
Papo Carreira

TCDF divulga edital de concurso público para analista e salário de R$ 14 mil

O cargo exige diploma de nível superior em qualquer área de formação.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Prefeitura de Baturité abre concurso público com 35 vagas para a Guarda Municipal
Papo Carreira

Prefeitura de Baturité abre concurso público com 35 vagas para a Guarda Municipal

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Redação

Imagem da notícia TCE-MA divulga edital de concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil
Papo Carreira

TCE-MA divulga edital de concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil

São ofertadas vagas para candidatos de nível médio e superior.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Concurso do IBGE tem inscrições encerradas nesta quinta-feira (9); veja detalhes das vagas
Papo Carreira

Concurso do IBGE tem inscrições encerradas nesta quinta-feira (9); veja detalhes das vagas

Vagas são para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Redação

Imagem da notícia Inscrições para o 2º semestre do Prouni 2026 começam nesta terça-feira (7)
Papo Carreira

Inscrições para o 2º semestre do Prouni 2026 começam nesta terça-feira (7)

Candidatos podem se inscrever pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Inglês, Libras e produção textual; veja lista
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Inglês, Libras e produção textual; veja lista

Oportunidades são para o semestre 2026.2, com aulas para início em agosto.

Redação

Imagem da notícia Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas; veja novo cronograma
Papo Carreira

Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas; veja novo cronograma

O processo seletivo oferta 8.238 vagas temporárias distribuídas em todo o País

Renato Bezerra

Imagem da notícia Veja concursos públicos com inscrições abertas em julho de 2026
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em julho de 2026

Destacam-se certames que podem chegar a R$ 20 mil.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

Os salários ofertados podem chegar a R$ 11,5 mil.

Redação