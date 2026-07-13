Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará está com diversas vagas para concursos e seleções públicas abertas nesta segunda-feira (13).

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio e superior, em Fortaleza e no interior do Estado. Os salários ofertados podem chegar a R$ 11,5 mil.

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Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados deverão se insrecever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, a partir de 10 de julho. O prazo termina somente em 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

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Prefeitura de Meruoca

Continuam abertas as inscrições para o concurso público para a prefeitura de Meruoca, no Sertão de Sobral. Ao todo, são ofertadas 140 vagas, somando imediatas e cadastro reserva.

Os salários podem variar de R$ 1.621 até R$ 3.242 por mês a depender da jornada de trabalho. As opções são de 20, 24, 30 ou 40 horas mensais.

Há oportunidades para diversos cargos, como Agente Administrativo, Motorista, Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem para ensino médio e técnico e Analista Ambiental, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico e Nutricionista para ensino superior.

As inscrições acontecem até dia 22 de julho no site do Instituto Consulpam. As provas ocorrem em 13 de setembro no município.

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Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, está com as inscrições abertas de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva.

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

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Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) está com concurso público aberto com 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior.

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan e o prazo termina em 13 de julho.

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