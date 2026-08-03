Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Interessados em ingressar em um curso de graduação na Universidade Estadual do Ceará (Uece) já podem solicitar, a partir desta segunda-feira (3), a isenção da taxa do Vestibular 2027.1.
Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV UECE), até às 17h da próxima sexta-feira (7).
Nesta edição, estão sendo ofertadas 2.812 vagas distribuídas entre os campi da UECE localizados em Fortaleza, Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.
Quem pode solicitar a isenção?
Segundo o Edital Nº 04/2026, podem solicitar isenção de pagamento da taxa:
- Doadores de sangue do Ceará;
- Egressos do Ensino Médio de escolas públicas;
- Egressos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- Alunos que estejam no 3º ano do Ensino Médio em escola pública;
- Pessoa com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos;
- Pessoas com deficiência.
Envio da documentação
Os candidatos devem digitalizar os documentos probatórios e enviá-los pelo site da CEV UECE dentro do prazo estabelecido.
A UECE divulgará o resultado preliminar no dia 28 de agosto. Interessados em entrar com recurso podem fazê-lo até 31 de agosto. Já o resultado definitivo dos pedidos de isenção será divulgado em 8 de setembro.