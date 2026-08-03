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Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Os pedidos devem ser feitos até a próxima sexta-feira (7).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 08:52 (Atualizado às 09:05)
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Legenda: Nesta edição, estão sendo ofertadas 2.812 vagas distribuídas entre os campi da UECE.
Foto: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

Interessados em ingressar em um curso de graduação na Universidade Estadual do Ceará (Uece) já podem solicitar, a partir desta segunda-feira (3), a isenção da taxa do Vestibular 2027.1.  

Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV UECE), até às 17h da próxima sexta-feira (7). 

Nesta edição, estão sendo ofertadas 2.812 vagas distribuídas entre os campi da UECE localizados em Fortaleza, Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Quem pode solicitar a isenção?

Segundo o Edital Nº 04/2026, podem solicitar isenção de pagamento da taxa:

  • Doadores de sangue do Ceará;
  • Egressos do Ensino Médio de escolas públicas;
  • Egressos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
  • Alunos que estejam no 3º ano do Ensino Médio em escola pública;
  • Pessoa com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos;
  • Pessoas com deficiência. 

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Envio da documentação

Os candidatos devem digitalizar os documentos probatórios e enviá-los pelo site da CEV UECE dentro do prazo estabelecido. 

A UECE divulgará o resultado preliminar no dia 28 de agosto. Interessados em entrar com recurso podem fazê-lo até 31 de agosto. Já o resultado definitivo dos pedidos de isenção será divulgado em 8 de setembro. 

 

 

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