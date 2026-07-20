Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 08:00 (Atualizado às 08:10)
capa da noticia
Legenda: Os salários ofertados podem chegar a R$ 12 mil.
Foto: EduLife Photos/Shutterstock.

O Ceará está com diversas vagas para concursos e seleções públicas abertas nesta segunda-feira (20).

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior, em Fortaleza e no interior do Estado. Os salários ofertados podem chegar a R$ 12 mil.

Veja também

Imagem da notícia: Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor
Papo Carreira

Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor
Imagem da notícia: Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público
Papo Carreira

Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público

Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Dataprev

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) abriu concurso público com 212 vagas imediatas de nível superior, além de 1.823 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para graduados de áreas como Arquitetura, Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com lotação prevista em sete cidades brasileiras, incluíndo Fortaleza, no Ceará

A remuneração inicial varia de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, conforme o cargo. A admissão dos aprovados seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entidade responsável pelo certame, até o dia 6 de agosto. 

>> Veja edital completo

Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados deverão se insrecever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, a partir de 10 de julho. O prazo termina somente em 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

>> Confira aqui o edital completo

Prefeitura de Meruoca

Continuam abertas as inscrições para o concurso público para a prefeitura de Meruoca, no Sertão de Sobral. Ao todo, são ofertadas 140 vagas, somando imediatas e cadastro reserva.

Os salários podem variar de R$ 1.621 até R$ 3.242 por mês a depender da jornada de trabalho. As opções são de 20, 24, 30 ou 40 horas mensais.

Há oportunidades para diversos cargos, como Agente Administrativo, Motorista, Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem para ensino médio e técnico e Analista Ambiental, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico e Nutricionista para ensino superior.

As inscrições podem ser feitas até a quarta-feira (22) no site do Instituto Consulpam. As provas ocorrem em 13 de setembro no município.

>>> Saiba todos os detalhes do edital

Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, está com as inscrições abertas de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva. 

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Marco

A Prefeitura de Marco, no Norte do Ceará, está com concurso público aberto com 238 vagas efetivas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários chegam a R$ 12.308,33, para o cargo de médico plantonista, enquanto o maior número de oportunidades é para Profissional de Apoio Escolar (50 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (38 vagas).

As inscrições  seguem abertas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

> Veja edital completo

Prefeitura de Sobral

A prefeitura de Sobral, no Interior do Ceará, publicou edital de concurso público com 220 vagas imediatas e 150 para cadastro de reserva para corpo da Guarda Civil Municipal.

Para se candidatar, é preciso ter Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O salário inicial é de R$ 3.242,00 para uma jornada de 40 horas semanais. 

As inscrições terminam nesta segunda-feira (20) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame.  As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de outubro. 

>> Veja edital completo

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde/concurso público

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público
Papo Carreira

Prefeitura de Itaitinga anuncia convocação de professores aprovados em concurso público

Todos os candidatos aprovados devem se apresentar no dia 31 de julho.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Concurso da Prefeitura de Marco abre 238 vagas com salários de até R$ 12,3 mil
Papo Carreira

Concurso da Prefeitura de Marco abre 238 vagas com salários de até R$ 12,3 mil

Seleção contempla cargos dos níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Redação

Imagem da notícia Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor
Papo Carreira

Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor

As inscrições começam no dia 28 de julho e podem ser feitas até 27 de agosto.

Renato Bezerra

Imagem da notícia MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni; saiba como consultar
Papo Carreira

MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni; saiba como consultar

Os candidatos já podem conferir a lista de aprovados para o segundo semestre de 2026.

Redação

Imagem da notícia Mutirão com 1.113 vagas de emprego ocorre na quarta-feira (15), em Fortaleza
Papo Carreira

Mutirão com 1.113 vagas de emprego ocorre na quarta-feira (15), em Fortaleza

Vagas são para diversos cargos, incluindo gerente, supervisor, cozinheiro e auxiliar de limpeza.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Empresa de internet promove seleção para 90 vagas de emprego em Fortaleza
Papo Carreira

Empresa de internet promove seleção para 90 vagas de emprego em Fortaleza

Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas e Operador de Serviços de Campo.

Redação

Imagem da notícia Certificadores da prova do Enem são convocados pelo Inep; confira detalhes
Papo Carreira

Certificadores da prova do Enem são convocados pelo Inep; confira detalhes

49 mil inscritos serão capacitados para a função, que prevê verificação e acompanhamento de logística e aplicação do Exame.

Redação

Imagem da notícia Inscrições para concurso da Alece terminam nesta segunda-feira (13)
Papo Carreira

Inscrições para concurso da Alece terminam nesta segunda-feira (13)

Certame oferta 200 vagas, com salários de até R$ 6 mil.

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Candidatos com escolaridade nos níveis médio ou superior podem se candidatar.

Redação