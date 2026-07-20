Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

O Ceará está com diversas vagas para concursos e seleções públicas abertas nesta segunda-feira (20).

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior, em Fortaleza e no interior do Estado. Os salários ofertados podem chegar a R$ 12 mil.

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Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Dataprev

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) abriu concurso público com 212 vagas imediatas de nível superior, além de 1.823 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para graduados de áreas como Arquitetura, Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com lotação prevista em sete cidades brasileiras, incluíndo Fortaleza, no Ceará.

A remuneração inicial varia de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, conforme o cargo. A admissão dos aprovados seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entidade responsável pelo certame, até o dia 6 de agosto.

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Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados deverão se insrecever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, a partir de 10 de julho. O prazo termina somente em 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

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Prefeitura de Meruoca

Continuam abertas as inscrições para o concurso público para a prefeitura de Meruoca, no Sertão de Sobral. Ao todo, são ofertadas 140 vagas, somando imediatas e cadastro reserva.

Os salários podem variar de R$ 1.621 até R$ 3.242 por mês a depender da jornada de trabalho. As opções são de 20, 24, 30 ou 40 horas mensais.

Há oportunidades para diversos cargos, como Agente Administrativo, Motorista, Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem para ensino médio e técnico e Analista Ambiental, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico e Nutricionista para ensino superior.

As inscrições podem ser feitas até a quarta-feira (22) no site do Instituto Consulpam. As provas ocorrem em 13 de setembro no município.

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Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, está com as inscrições abertas de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva.

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

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Prefeitura de Marco

A Prefeitura de Marco, no Norte do Ceará, está com concurso público aberto com 238 vagas efetivas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários chegam a R$ 12.308,33, para o cargo de médico plantonista, enquanto o maior número de oportunidades é para Profissional de Apoio Escolar (50 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (38 vagas).

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

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Prefeitura de Sobral

A prefeitura de Sobral, no Interior do Ceará, publicou edital de concurso público com 220 vagas imediatas e 150 para cadastro de reserva para corpo da Guarda Civil Municipal.

Para se candidatar, é preciso ter Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O salário inicial é de R$ 3.242,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (20) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de outubro.

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