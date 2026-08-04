Feirão de emprego oferta 200 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (5)

A prefeitura de Fortaleza realiza, nesta quarta-feira (5), uma nova edição do Feirão da Empregabilidade Inclusiva, com 200 vagas de emprego exclusivas para pessoas dom deficiência (PcDs).
O evento ocorre das 8h às 11h, na Cidade da Criança, no Centro. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.
Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto; currículo atualizado; e o laudo médico comprobatório da deficiência, contendo a indicação do CID.
Segundo a prefeitura, os processos seletivos e entrevistas acontecerão no próprio local.
Empresas participantes
Nesta edição, participarão marcas e instituições dos segmentos de varejo, saúde, serviços prediais, indústria, logística e atendimento ao cliente.
Entre as empresas participantes, estão: Cometa Supermercados, Prontocardio Serviços Médicos, Supermercado Lagoa, Concentrix, Castelo Borges, Dilady e Bento.
Veja lista de cargos ofertados:
- operador de telemarketing;
- auxiliar de cozinha;
- lavador de pratos;
- auxiliar de serviços gerais;
- repositor de hortifruti;
- repositor de mercearia;
- jovem aprendiz (auxiliar administrativo e repositor);
- auxiliar de depósito;
- encarregado de padaria;
- operador de caixa;
- fiscal de prevenção de perdas;
- operador de empilhadeira;
- porteiro (setor de portaria);
- auxiliar de limpeza;
- auxiliar de farmácia;
- auxiliar de escritório;
- setor de autorização;
- técnico de enfermagem;
- pedreiro;
- auxiliar administrativo;
- repositor de frios;
- empacotador;
- fiscal de loja;
- recepcionista;
- auxiliar de armazenamento;
- costureira;
- auxiliar de almoxarifado;
- refilador
- zelador de edifício.
Requisitos
Os critérios de seleção variam conforme a função desejada. Há oportunidades que exigem desde o ensino fundamental até o nível técnico ou médio completo, com opções voltadas tanto para profissionais com experiência prévia quanto para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.