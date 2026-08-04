Feirão de emprego oferta 200 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (5)

A prefeitura de Fortaleza realiza, nesta quarta-feira (5), uma nova edição do Feirão da Empregabilidade Inclusiva, com 200 vagas de emprego exclusivas para pessoas dom deficiência (PcDs).

O evento ocorre das 8h às 11h, na Cidade da Criança, no Centro. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto; currículo atualizado; e o laudo médico comprobatório da deficiência, contendo a indicação do CID.

Segundo a prefeitura, os processos seletivos e entrevistas acontecerão no próprio local.

Empresas participantes

Nesta edição, participarão marcas e instituições dos segmentos de varejo, saúde, serviços prediais, indústria, logística e atendimento ao cliente.

Entre as empresas participantes, estão: Cometa Supermercados, Prontocardio Serviços Médicos, Supermercado Lagoa, Concentrix, Castelo Borges, Dilady e Bento.

Veja lista de cargos ofertados:

operador de telemarketing;

auxiliar de cozinha;

lavador de pratos;

auxiliar de serviços gerais;

repositor de hortifruti;

repositor de mercearia;

jovem aprendiz (auxiliar administrativo e repositor);

auxiliar de depósito;

encarregado de padaria;

operador de caixa;

fiscal de prevenção de perdas;

operador de empilhadeira;

porteiro (setor de portaria);

auxiliar de limpeza;

auxiliar de farmácia;

auxiliar de escritório;

setor de autorização;

técnico de enfermagem;

pedreiro;

auxiliar administrativo;

repositor de frios;

empacotador;

fiscal de loja;

recepcionista;

auxiliar de armazenamento;

costureira;

auxiliar de almoxarifado;

refilador

zelador de edifício.

Veja também Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Requisitos

Os critérios de seleção variam conforme a função desejada. Há oportunidades que exigem desde o ensino fundamental até o nível técnico ou médio completo, com opções voltadas tanto para profissionais com experiência prévia quanto para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.