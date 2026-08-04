Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Feirão de emprego oferta 200 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (5)

Evento acontece na Cidade da Criança, no Centro, das 8h às 11h.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 12:14
capa da noticia
Legenda: Os processos seletivos e entrevistas acontecerão no próprio local.
Foto: Divulgação SINE IDT

A prefeitura de Fortaleza realiza, nesta quarta-feira (5), uma nova edição do Feirão da Empregabilidade Inclusiva, com 200 vagas de emprego exclusivas para pessoas dom deficiência (PcDs).

O evento ocorre das 8h às 11h, na Cidade da Criança, no Centro. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. 

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto; currículo atualizado; e o laudo médico comprobatório da deficiência, contendo a indicação do CID. 

Segundo a prefeitura, os processos seletivos e entrevistas acontecerão no próprio local. 

Empresas participantes

Nesta edição, participarão marcas e instituições dos segmentos de varejo, saúde, serviços prediais, indústria, logística e atendimento ao cliente. 

Entre as empresas participantes, estão: Cometa Supermercados, Prontocardio Serviços Médicos, Supermercado Lagoa, Concentrix, Castelo Borges, Dilady e Bento.

Veja lista de cargos ofertados:

  • operador de telemarketing;
  • auxiliar de cozinha;
  • lavador de pratos;
  • auxiliar de serviços gerais;
  • repositor de hortifruti;
  • repositor de mercearia;
  • jovem aprendiz (auxiliar administrativo e repositor);
  • auxiliar de depósito;
  • encarregado de padaria;
  • operador de caixa;
  • fiscal de prevenção de perdas;
  • operador de empilhadeira;
  • porteiro (setor de portaria);
  • auxiliar de limpeza;
  • auxiliar de farmácia;
  • auxiliar de escritório;
  • setor de autorização;
  • técnico de enfermagem;
  • pedreiro;
  • auxiliar administrativo;
  • repositor de frios;
  • empacotador;
  • fiscal de loja;
  • recepcionista;
  • auxiliar de armazenamento;
  • costureira;
  • auxiliar de almoxarifado;
  • refilador
  • zelador de edifício.

Veja também

Imagem da notícia: Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil
Imagem da notícia: Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Requisitos

Os critérios de seleção variam conforme a função desejada. Há oportunidades que exigem desde o ensino fundamental até o nível técnico ou médio completo, com opções voltadas tanto para profissionais com experiência prévia quanto para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional. 

Assuntos Relacionados
Economia/emprego Instituicões e Partidos/prefeitura de fortaleza

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Feirão de emprego oferta 200 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (5)
Papo Carreira

Feirão de emprego oferta 200 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (5)

Evento acontece na Cidade da Criança, no Centro, das 8h às 11h.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil
Papo Carreira

Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

O certame será dividido em quatro editais, sendo dois voltados à tripulação embarcada.

Redação

Imagem da notícia Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito
Papo Carreira

Uece abre solicitação de isenção de taxa do Vestibular 2027.1; veja quem tem direito

Os pedidos devem ser feitos até a próxima sexta-feira (7).

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Polícia Civil da Bahia divulga edital de concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16 mil
Papo Carreira

Polícia Civil da Bahia divulga edital de concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16 mil

As inscrições acontecem entre os dias 7 de agosto e 8 de setembro.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Acal Home Center abre 40 vagas de emprego para 12 cargos em Fortaleza e Região Metropolitana
Papo Carreira

Acal Home Center abre 40 vagas de emprego para 12 cargos em Fortaleza e Região Metropolitana

Empresa busca profissionais de diferentes níveis de formação e experiência.

Redação

Imagem da notícia Locais de prova do concurso TJCE são divulgados; veja como consultar
Papo Carreira

Locais de prova do concurso TJCE são divulgados; veja como consultar

As provas serão aplicadas no dia 9 de agosto nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, e Sobral.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Academia Enem 2026 tem inscrições abertas com 8 mil vagas; veja como participar
Papo Carreira

Academia Enem 2026 tem inscrições abertas com 8 mil vagas; veja como participar

Programa oferta curso gratuito de preparação para o Enem.

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Redação

Imagem da notícia Concurso do IBGE para 1.414 vagas encerra inscrições nesta segunda-feira (20)
Papo Carreira

Concurso do IBGE para 1.414 vagas encerra inscrições nesta segunda-feira (20)

Salários chegam a R$ 5,2 mil.

Bergson Araujo Costa