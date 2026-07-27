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Academia Enem 2026 tem inscrições abertas com 8 mil vagas; veja como participar

Programa oferta curso gratuito de preparação para o Enem.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 10:08 (Atualizado às 10:13)
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Legenda: A aula inaugural do programa será realizada no sábado (1º), no Ginásio Poliesportivo da Parangaba.
Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza.

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para o Academia Enem 2026, programa gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para esta edição, são ofertadas 8 mil vagas

O programa contará com aulas ministradas por professores com trajetória reconhecida na preparação para o Enem e outros vestibulares, tendo com apoio o Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Federal do Ceará (IFCE). 

Os participantes terão acesso a material didático, laboratório de redação, passagem de ônibus, lanche e fardamento gratuito.

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Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (31), por meio do Portal da Juventude

A aula inaugural do programa será realizada no sábado (1º), no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. O cronograma do Academia Enem segue até a véspera das provas, que acontecem nos dias 8 e 15 de novembro.

 

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