Academia Enem 2026 tem inscrições abertas com 8 mil vagas; veja como participar

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para o Academia Enem 2026, programa gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para esta edição, são ofertadas 8 mil vagas.
O programa contará com aulas ministradas por professores com trajetória reconhecida na preparação para o Enem e outros vestibulares, tendo com apoio o Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Federal do Ceará (IFCE).
Os participantes terão acesso a material didático, laboratório de redação, passagem de ônibus, lanche e fardamento gratuito.
Como se inscrever?
Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (31), por meio do Portal da Juventude.
A aula inaugural do programa será realizada no sábado (1º), no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. O cronograma do Academia Enem segue até a véspera das provas, que acontecem nos dias 8 e 15 de novembro.