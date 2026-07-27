Academia Enem 2026 tem inscrições abertas com 8 mil vagas; veja como participar

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para o Academia Enem 2026, programa gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para esta edição, são ofertadas 8 mil vagas.

O programa contará com aulas ministradas por professores com trajetória reconhecida na preparação para o Enem e outros vestibulares, tendo com apoio o Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Os participantes terão acesso a material didático, laboratório de redação, passagem de ônibus, lanche e fardamento gratuito.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27) Papo Carreira Prefeitura de Aracati divulga edital de concurso público com 347 vagas para professor

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (31), por meio do Portal da Juventude.

A aula inaugural do programa será realizada no sábado (1º), no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. O cronograma do Academia Enem segue até a véspera das provas, que acontecem nos dias 8 e 15 de novembro.