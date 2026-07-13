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Certificadores da prova do Enem são convocados pelo Inep; confira detalhes

49 mil inscritos serão capacitados para a função, que prevê verificação e acompanhamento de logística e aplicação do Exame.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 13:58
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Legenda: Certificadores do Enem podem ganhar até R$ 864 por dia de trabalho.
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil.

49 mil pessoas foram aprovadas para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá convocá-las por e-mail para uma capacitação a ser realizada à distância.

Os certificadores atuam na verificação e acompanhamento de procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outras provas.

A lista de aprovados está disponível no site do Inep e pode ser consultada clicando aqui

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Cerca de 30 mil inscritos não foram convocados pelo Inep. É possível consultar o motivo da não aprovação na página de acompanhamento, além de também abrir recurso.

Os certificadores da RNC fazem a verificação presencial dos procedimentos de aplicação e logística do Enem, incluindo atuação de equipe, guarda e abertura de malotes, horários de abertura e fechamento de portões e outras ações

Cada certificador ganha uma remuneração regular de R$ 510 por dia. Em caso de necessidade de deslocamentos superiores a 150 km em cada trecho, partindo do município de origem, o valor chega a R$ 864 por dia. 

É necessário se apresentar ao coordenador de local às 8 horas e as atividades seguem até  20 horas

Além do Enem, os certificadores também atuam na Prova Nacional Docente (PND) e no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

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