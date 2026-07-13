Inscrições para concurso da Alece terminam nesta segunda-feira (13)

Terminam nesta segunda-feira (13) as inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), que oferta 200 vagas imediatas.

Interessados devem se candidatar pelo site do Idecan, que é a banca organizadora, e pagar o valor da taxa de inscrição, que varia de R$ 97 a R$ 137.

Do total de vagas ofertadas, 170 são destinadas a cargos de nível superior, distribuídos em 29 especialidades, e 30 para nível médio. O cadastro de reserva corresponderá ao dobro do número de vagas, totalizando 400 posições.

Os vencimentos básicos são de R$ 3.037,91 para nível médio e de R$ 6.083,30 para nível superior, com jornada de trabalho de 30 horas semanais para ambos.

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Provas

As provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 16 de agosto. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Crateús, Russas, Itapipoca, Camocim, Aracati, Tauá, Tianguá, Baturité e Canindé.