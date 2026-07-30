Acal Home Center abre 40 vagas de emprego para 12 cargos em Fortaleza e Região Metropolitana

A empresa Acal Home Center abriu vagas de emprego para diversos cargos, incluindo Consultor de Vendas e Operador de Loja. Ao todo, há 40 vagas em 12 áreas. Os candidatos selecionados irão atuar em Fortaleza e na Regiao Metropolitana.
Serão consideradas pessoas de diferentes áreas e níveis de experiência, a fim de reforçar as equipes. Na empresa, há o inventivo ao desenvolvimento profissional, ao trabalho colaborativo e à possibilidade de crescimento na carreira.
Cargos com vagas disponíveis
As oportunidades são para 12 cargos, sendo:
- Auxiliar de Prevenção de Perdas;
- Consultor de Vendas;
- Analista de Inteligência Comercial;
- Auxiliar de Vendas;
- Encarregado Técnico de Vendas;
- Coordenador de Lojas;
- Operador de Loja;
- Estagiário de Sucesso do Cliente;
- Aprendiz (Maracanaú e Caucaia);
- Motorista;
- Operador de Empilhadeira;
- Auxiliar de Depósito.
Como se inscrever?
Os interessados devem encaminhar o currículo por WhatsApp através do número (85) 98752-3854.
Além do currículo, os candidatos ainda devem enviar RG e CPF no momento da inscrição.