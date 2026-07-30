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Acal Home Center abre 40 vagas de emprego para 12 cargos em Fortaleza e Região Metropolitana

Empresa busca profissionais de diferentes níveis de formação e experiência.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 17:35 (Atualizado às 17:35)
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Legenda: A Acal Home Center atua no segmento de materiais para construção, acabamento e soluções para o lar.
Foto: Divulgação.

A empresa Acal Home Center abriu vagas de emprego para diversos cargos, incluindo Consultor de Vendas e Operador de Loja. Ao todo, há 40 vagas em 12 áreas. Os candidatos selecionados irão atuar em Fortaleza e na Regiao Metropolitana. 

Serão consideradas pessoas de diferentes áreas e níveis de experiência, a fim de reforçar as equipes. Na empresa, há o inventivo ao desenvolvimento profissional, ao trabalho colaborativo e à possibilidade de crescimento na carreira

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Cargos com vagas disponíveis

As oportunidades são para 12 cargos, sendo:

  • Auxiliar de Prevenção de Perdas;
  • Consultor de Vendas;
  • Analista de Inteligência Comercial;
  • Auxiliar de Vendas;
  • Encarregado Técnico de Vendas;
  • Coordenador de Lojas;
  • Operador de Loja;
  • Estagiário de Sucesso do Cliente;
  • Aprendiz (Maracanaú e Caucaia);
  • Motorista;
  • Operador de Empilhadeira;
  • Auxiliar de Depósito.

Como se inscrever?

Os interessados devem encaminhar o currículo por WhatsApp através do número (85) 98752-3854.

Além do currículo, os candidatos ainda devem enviar RG e CPF no momento da inscrição

 

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