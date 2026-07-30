Acal Home Center abre 40 vagas de emprego para 12 cargos em Fortaleza e Região Metropolitana

A empresa Acal Home Center abriu vagas de emprego para diversos cargos, incluindo Consultor de Vendas e Operador de Loja. Ao todo, há 40 vagas em 12 áreas. Os candidatos selecionados irão atuar em Fortaleza e na Regiao Metropolitana.

Serão consideradas pessoas de diferentes áreas e níveis de experiência, a fim de reforçar as equipes. Na empresa, há o inventivo ao desenvolvimento profissional, ao trabalho colaborativo e à possibilidade de crescimento na carreira.

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Cargos com vagas disponíveis

As oportunidades são para 12 cargos, sendo:

Auxiliar de Prevenção de Perdas;

Consultor de Vendas;

Analista de Inteligência Comercial;

Auxiliar de Vendas;

Encarregado Técnico de Vendas;

Coordenador de Lojas;

Operador de Loja;

Estagiário de Sucesso do Cliente;

Aprendiz (Maracanaú e Caucaia);

Motorista;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Depósito.

Como se inscrever?

Os interessados devem encaminhar o currículo por WhatsApp através do número (85) 98752-3854.

Além do currículo, os candidatos ainda devem enviar RG e CPF no momento da inscrição.