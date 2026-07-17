Concurso da Prefeitura de Marco abre 238 vagas com salários de até R$ 12,3 mil

A Prefeitura de Marco, no Norte do Ceará, abriu concurso público com 238 vagas efetivas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários chegam a R$ 12.308,33, para o cargo de médico plantonista, enquanto o maior número de oportunidades é para Profissional de Apoio Escolar (50 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (38 vagas).

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Marco começaram no dia 15 de julho e seguem abertas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

Oferta de vagas

O concurso reúne oportunidades em diversas secretarias municipais. Confira os cargos ofertados:

Profissional de Apoio Escolar (Cuidador de Alunos): 50 vagas | Salário: R$ 1.670,00;

Auxiliar de Serviços Gerais: 38 vagas | Salário: R$ 1.621,00;

Professor de Educação Básica I (Anos Iniciais): 30 vagas | Salário: R$ 2.589,02;

Professor de Educação Infantil: 20 vagas | Salário: R$ 2.589,02;

Gari: 15 vagas | Salário: R$ 1.621,00;

Agente Administrativo: 10 vagas | Salário: R$ 1.621,00;

Técnico de Enfermagem: 10 vagas | Salário: R$ 3.022,72;

Enfermeiro: 9 vagas | Salário: R$ 4.750,00;

Médico Plantonista: 8 vagas | Salário: R$ 12.308,33;

Professor de Matemática: 6 vagas | Salário: R$ 3.262,19;

Psicólogo: 5 vagas | Salário: R$ 3.846,35;

Vigia: 5 vagas | Salário: R$ 1.621,00;

Analista Ambiental: 3 vagas | Salário conforme edital;

Assistente Social: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;

Engenheiro Civil: 2 vagas | Salário: R$ 6.923,43;

Fonoaudiólogo: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;

Nutricionista: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;

Odontólogo: 2 vagas | Salário: R$ 5.853,68;

Orientador Social: 2 vagas | Salário conforme edital;

Secretário Escolar: 2 vagas | Salário conforme edital;

Biomédico: 1 vaga;

Bombeiro Hidráulico: 1 vaga;

Educador Físico: 1 vaga | Salário: R$ 3.846,35;

Entrevistador Social: 1 vaga;

Fiscal de Obras e Posturas: 1 vaga;

Fisioterapeuta: 1 vaga | Salário: R$ 3.846,35;

Motorista: 1 vaga;

Psicopedagogo: 1 vaga | Salário: R$ 3.922,60;

Técnico em Radiologia: 1 vaga;

Vigilante: 1 vaga.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre 15 de julho e 17 de agosto, exclusivamente pela internet.

As taxas são:

Nível fundamental: R$ 75;

Nível médio/técnico: R$ 95;

Nível superior: R$ 140.

Benefícios e regime

Os aprovados serão contratados em cargos efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS). O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

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Provas

As provas objetivas estão previstas para 20 de setembro de 2026. Os candidatos aos cargos de nível superior também passarão por prova discursiva.

Cronograma

Antes da aplicação das provas, o IDIB divulgará os locais de prova no site da banca e nos canais oficiais da Prefeitura de Marco.

As principais datas do certame são:

15 de julho de 2026 – Publicação do edital e abertura das inscrições;

– Publicação do edital e abertura das inscrições; 17 de agosto de 2026 – Encerramento das inscrições;

– Encerramento das inscrições; 20 de setembro de 2026 (8h às 12h) – Provas objetivas para os cargos de níveis fundamental e médio/técnico;

– Provas objetivas para os cargos de níveis fundamental e médio/técnico; 20 de setembro de 2026 (14h às 19h) – Provas objetiva e discursiva para os cargos de nível superior.

Após a aplicação das provas, serão divulgados o caderno de questões, o gabarito preliminar e os prazos para recursos. Na sequência, o IDIB publicará os resultados preliminares e definitivos do concurso, conforme o cronograma oficial do certame.

Os candidatos aprovados serão convocados posteriormente pela Prefeitura de Marco, de acordo com a necessidade da administração municipal e dentro do prazo de validade do concurso.