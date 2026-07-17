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Concurso da Prefeitura de Marco abre 238 vagas com salários de até R$ 12,3 mil

Seleção contempla cargos dos níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 09:42 (Atualizado às 09:56)
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Legenda: Provas do concurso de Marco acontecem no dia 20 de setembro.
Foto: Shutterstock/xm4thx.

A Prefeitura de Marco, no Norte do Ceará, abriu concurso público com 238 vagas efetivas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários chegam a R$ 12.308,33, para o cargo de médico plantonista, enquanto o maior número de oportunidades é para Profissional de Apoio Escolar (50 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (38 vagas).

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Marco começaram no dia 15 de julho e seguem abertas até as 23h59 do dia 17 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

Oferta de vagas

O concurso reúne oportunidades em diversas secretarias municipais. Confira os cargos ofertados:

  • Profissional de Apoio Escolar (Cuidador de Alunos): 50 vagas | Salário: R$ 1.670,00;
  • Auxiliar de Serviços Gerais: 38 vagas | Salário: R$ 1.621,00;
  • Professor de Educação Básica I (Anos Iniciais): 30 vagas | Salário: R$ 2.589,02;
  • Professor de Educação Infantil: 20 vagas | Salário: R$ 2.589,02;
  • Gari: 15 vagas | Salário: R$ 1.621,00;
  • Agente Administrativo: 10 vagas | Salário: R$ 1.621,00;
  • Técnico de Enfermagem: 10 vagas | Salário: R$ 3.022,72;
  • Enfermeiro: 9 vagas | Salário: R$ 4.750,00;
  • Médico Plantonista: 8 vagas | Salário: R$ 12.308,33;
  • Professor de Matemática: 6 vagas | Salário: R$ 3.262,19;
  • Psicólogo: 5 vagas | Salário: R$ 3.846,35;
  • Vigia: 5 vagas | Salário: R$ 1.621,00;
  • Analista Ambiental: 3 vagas | Salário conforme edital;
  • Assistente Social: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;
  • Engenheiro Civil: 2 vagas | Salário: R$ 6.923,43;
  • Fonoaudiólogo: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;
  • Nutricionista: 2 vagas | Salário: R$ 3.846,35;
  • Odontólogo: 2 vagas | Salário: R$ 5.853,68;
  • Orientador Social: 2 vagas | Salário conforme edital;
  • Secretário Escolar: 2 vagas | Salário conforme edital;
  • Biomédico: 1 vaga;
  • Bombeiro Hidráulico: 1 vaga;
  • Educador Físico: 1 vaga | Salário: R$ 3.846,35;
  • Entrevistador Social: 1 vaga;
  • Fiscal de Obras e Posturas: 1 vaga;
  • Fisioterapeuta: 1 vaga | Salário: R$ 3.846,35;
  • Motorista: 1 vaga;
  • Psicopedagogo: 1 vaga | Salário: R$ 3.922,60;
  • Técnico em Radiologia: 1 vaga;
  • Vigilante: 1 vaga.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre 15 de julho e 17 de agosto, exclusivamente pela internet.

As taxas são:

  • Nível fundamental: R$ 75;
  • Nível médio/técnico: R$ 95;
  • Nível superior: R$ 140.

Benefícios e regime

Os aprovados serão contratados em cargos efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS). O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

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Provas

As provas objetivas estão previstas para 20 de setembro de 2026. Os candidatos aos cargos de nível superior também passarão por prova discursiva.

Cronograma

Antes da aplicação das provas, o IDIB divulgará os locais de prova no site da banca e nos canais oficiais da Prefeitura de Marco.

As principais datas do certame são:

  • 15 de julho de 2026 – Publicação do edital e abertura das inscrições;
  • 17 de agosto de 2026 – Encerramento das inscrições;
  • 20 de setembro de 2026 (8h às 12h) – Provas objetivas para os cargos de níveis fundamental e médio/técnico;
  • 20 de setembro de 2026 (14h às 19h) – Provas objetiva e discursiva para os cargos de nível superior.

Após a aplicação das provas, serão divulgados o caderno de questões, o gabarito preliminar e os prazos para recursos. Na sequência, o IDIB publicará os resultados preliminares e definitivos do concurso, conforme o cronograma oficial do certame.

Os candidatos aprovados serão convocados posteriormente pela Prefeitura de Marco, de acordo com a necessidade da administração municipal e dentro do prazo de validade do concurso. 

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