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Empresa de internet promove seleção para 90 vagas de emprego em Fortaleza

Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas e Operador de Serviços de Campo.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 13:47
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Legenda: As seleções acontecem em dois horários: às 9h e 14h.
Foto: Divulgação Brisanet.

A Brisanet promove dois processos seletivos em Fortaleza, nesta quarta-feira (15), com a oferta de 90 vagas de emprego distribuídas entre cargos comerciais e operacionais. 

Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas e Operador de Serviços de Campo

A seleção para as vagas de Promotor de Vendas acontece no Sine Messejana, localizado na rua Santa Clara de Assis, em dois horários: às 9h e às 14h. Para participar, os interessados devem confirmar a inscrição previamente pelo WhatsApp: (85) 92185-0169.

Já para a função de Operador de Serviços de Campo, a seleção será no auditório da Brisanet em Fortaleza, localizado na rua Romeu Aldigueri, 5296, Guararapes, também às 09h e às 14h. Para este processo seletivo, os candidatos devem realizar um agendamento prévio pelo WhatsApp: (85) 92149-1885. 

As vagas e demais oportunidades da companhia podem ser consultadas no portal oficial de carreiras da Brisanet

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Benefícios

Além de remuneração compatível com o mercado, segundo a Brisanet, os selecionados terão um pacote de benefícios que inclui: vale-alimentação (por meio do cartão iFood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida e auxílio-creche.

 

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