Locais de prova do concurso TJCE são divulgados; veja como consultar

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou, na última segunda-feira (27), os locais de provas dos candidatos ao concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O certame contou com 76 mil inscritos.

Para consultar, é preciso entrar no site da banca organizadora do certame, e informar o CPF do participante. As informações detalhadas também constam no Cartão Informativo, que será enviado por e-mail aos candidatos.

Aqueles que não receberem o cartão até três dias antes da aplicação das provas devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da FCC ou consultar diretamente o site da instituição.

As provas serão aplicadas no dia 9 de agosto nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, e Sobral, conforme a opção escolhida pelo candidato.

Horários das Provas

Para os concorrentes ao cargo de Técnico Judiciário, as provas serão realizadas no período da manhã. Os candidatos deverão se apresentar às 8h, com fechamento dos portões às 8h30.

Já os candidatos aos cargos de Analista Judiciário, em todas as áreas e especialidades, e Oficial de Justiça farão as avaliações no período da tarde, com apresentação às 14h e fechamento dos portões às 14h30. Em ambos os casos, a duração das provas será de quatro horas.

O TJCE também convocou os candidatos aos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça para a fase de apresentação de títulos. O envio da documentação deverá ser realizado entre os dias 11 e 12 de agosto de 2026, pelo site da FCC.

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O certame

O concurso do TJCE oferta 24 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, distribuídas entre os cargos de Técnico Judiciário, de nível médio; e Analista Judiciário e Oficial de Justiça, ambos de nível superior.

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.