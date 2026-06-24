Veja 5 erros que podem eliminar candidatos no concurso TJCE e como evitá-los

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) desponta como uma das das oportunidades mais aguardadas por concurseiros do Estado em 2026, se tornando uma porta de entrada para carreira no Poder Judiciário.

Conforme o edital, o certame oferta 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário, com remuneração inicial podendo chegar a R$ 8 mil.

A aprovação em qualquer concurso público demanda foco, dedicação e um longo caminho de preparação pela frente. Durante o cronograma de estudos, no entanto, é importante se manter organizado e evitar erros que podem custar a tão sonhada vaga.

Para ajudar candidatos inscritos no concurso do TJCE, o Diário do Nordeste montou uma lista de cinco erros comuns que podem causar eliminação do certame.

1. Ignorar o edital

A base de qualquer concurso público está no edital, e ignorá-lo é um grande risco. O documento reúne as informações necessárias para todo o andamento do certame, desde a fase de inscrições até a realização das provas e critérios para classificação dos candidatos.

O edital também aponta os documentos exigidos durante a aplicação das provas e os provatórios, necessários para comprovar a veracidade das informações solicitadas, seja para alguma necessidade especial, reserva de vagas, ou para comprovação de títulos.

A publicação ainda reúne todo o conteúdo programático para as provas. Para o professor Vandré Amorim, coordenador do Gran Concursos, um erro comum é tentar estudar todo o conteúdo descrito, que costuma ser muito extenso, sem priorizar os assuntos mais cobrados pela banca.

2. Estudar sem planejamento

Estudar para um concurso público sem um planejamento estratégico pode levar aos candidatos ao acúmulo de conteúdo em pouco tempo. Outro risco é se preparar para uma determinada prova sem um cronograma de estudos e não se dedicar à revisão.

Segundo orienta o professor Vandré Amorim, esse planejamento deve ser semanal, devendo ser adaptado ao final de cada período de estudos.

Outro erro comum, segundo acrescenta o especialista, é o candidato seguir métodos de "gurus" da Internet, sem analisar se o formato indicado atende a seu estilo de estudo. Além disso, deixar de estudar na véspera da prova pode fazer diferença no resultado final, na análise do professor. "Estude o máximo que puder", destaca.

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3. Deixar de resolver questões e simulados

Ainda conforme o professor do Gran Concursos, focar apenas em teoria também é um erro que pode custar a aprovação no concurso do TJCE. Para reforço do conteúdo assimilado, reforça ele, é necessário resolver questões de provas anteriores.

Nesse contexto, os simulados se destacam como uma ferramenta crucial durante a jornada de estudo. Os testes replicam as condições e o formato das provas, se tornando uma estratégia para otimizar o desempenho e as chances de aprovação.

Especialistas afirmam que a realização de simulados não só ajudam a reforçar o conhecimento adquirido, mas também desenvolvem habilidades cruciais, como a gestão do tempo e a resolução de questões sob pressão.

4. Falhas no dia da prova

Imagine estudar rigorosamente por meses para o concurso dos sonhos e acabar sendo eliminado por um erro prático no dia da prova. Acredite: isso acontece com mais frequência do que se imagina.

Entre os erros cometidos no dia da prova e que levam a eliminação, estão: chegar atrasado, não levar a documentação correta, ignorar as orientações dos fiscais de sala, e preencher de forma errada o cartão-resposta.

Todas as orientações para o dia das provas do Tribunal de Justiça do Ceará estão descritas no edital do concurso TJCE 2026.

5. Gestão do tempo de prova

Ainda conforme Vandré Amorin, a gestão de tempo durante a realização da prova é uma tarefa crucial e, muitas vezes, é o divisor de águas entre aprovados e reprovados em um certame. Ele destaca, no entanto, que o controle total sobre o tempo é uma tarefa difícil, uma vez que a marcação é feita pela Banca, que em via de regra não disponibiliza um relógio em casa sala.

"A cada intervalo de tempo (geralmente, a cada 30 minutos), o fiscal registra o tempo transcorrido. Com isso, não é possível calcular o tempo gasto em cada questão. É preciso ter um controle por 'bloco de tempo', ou seja, sempre controlar a média de questões já respondidas pelo tempo transcorrido", diz o professor.

Outro ponto de muita atenção, segundo ele, diz respeito ao período que deve ser disponibilizado para a prova discursiva, que será feita em conjunto com a prova objetiva. O professor recomenda destinar pelo menos 1 hora para a prova discursiva, restando 180 min para responder as 60 questões da prova objetiva e passar o gabarito para o cartão, que costuma levar entre 15 e 20 minutos.

"Dessa forma, o candidato terá menos de 3 minutos para cada questão da prova objetiva. Então, não perca muito tempo em uma questão. Se não está conseguindo responder, avance para a próxima e deixe essa questão para o final", destaca.

Sobre a ordem de realização das questões, Vandré Amorin orienta aos candidatos bastante treino com questões da própria banca, para assim o candidato obter uma noção melhor de qual técnica aplicar na hora da prova.

"Alguns, preferem simplesmente fazer na ordem do caderno de provas. Outros, preferem fazer as mais difíceis primeiro. E tem aqueles, assim como eu, que preferem fazer primeiro as disciplinas que dominam mais, deixando as mais difíceis por último. Não há uma regra absoluta para essa tarefa. De todo modo, nessa reta final, priorize a realização de questões", aconselha.

*Vandré Amorim é professor de Direito Administrativo e Legislação Administrativa e coordenador da área de Tribunais e de Inovação pedagógica do Gran Cursos Online.