Como estudar para concurso público sozinho? Especialistas listam dicas práticas de como se organizar

Estudar para concurso público requer muita disciplina e horas de estudo até a tão sonhada aprovação. Essa jornada pode ser ainda mais desafiadora para candidatos que decidem se preparar por conta própria. Por isso é ideal saber como se organizar e criar a própria rotina de estudo.

Na contramão de muitos candidatos que recorrem a cursinhos preparatórios para concurso público, existem aqueles que decidem estudar sozinhos e do zero, seja por questões financeiras ou até falta de tempo para estar em uma sala de aula.

É importante destacar, no entanto, que estudar sozinho não significa abrir mão de recursos externos que, muitas vezes, estão ao alcance do concurseiro. Basta a ele apenas saber escolher os melhores métodos e adotar estratégias eficientes.

O Diário do Nordeste conversou com o professor e mentor da plataforma Gran Concursos, Eduardo Cambuy, e com a mentora para concursos públicos e professora do curso Tiradentes, Manuela Catunda, e traz agora dicas de como estudar para concurso público sozinho.

Como estudar para concurso público do zero e sozinho?

De acordo com o professor Eduardo Cambuy, para começar a estudar sozinho o candidato deve, antes de tudo, conhecer detalhadamente o edital e as matérias exigidas no concurso, para, assim, conseguir se planejar e organizar os estudos.

"A partir disso, ele conseguirá criar um cronograma realista que priorize as disciplinas em que possui maior dificuldade, estabelecendo uma rotina diária de estudos num ambiente livre de distrações", afirma.

Para assimilar o conhecimento, conforme o especialista, é importante que o candidato utilize materiais de qualidade, entre livros, apostilas e videoaulas, que devem ser testados periodicamente através da aplicação de questões de concursos anteriores e simulados. "Isto irá permitir que ele monitore o seu progresso e ajuste o seu plano de estudos conforme o necessário. Os momentos de descanso e lazer também são fundamentais, para manter a motivação e o bem-estar", acrescenta.

Quanto tempo devo estudar por dia?

Não há determinação sobre o "tempo ideal" para se estudar para concurso público. Segundo Eduardo Cambuy, o espaço do dia dedicado aos estudos varia entre os candidatos, pois depende da capacidade de aprendizagem de cada um. "É algo diretamente relacionado à capacidade cognitiva individual. Claro, quanto mais horas de estudo de qualidade, melhor. Mas dá para ser aprovado em alguns concursos com três ou quatro horas diárias", recomenda.

Ainda conforme o professor, diversas ferramentas e recursos podem auxiliar o candidato na rotina de estudos. Entre eles, plataformas que disponibilizem videoaulas e PDFs; bibliotecas digitais e sites especializados com acervo de apostilas, e-books e artigos, simulados on-line e lives gratuitas no Youtube; além de grupos de estudo.

O mentor do Gran Concursos ainda recomenda aplicativos de gestão de tempo, como Trello, Todois e Google Keep; assim como plataformas para ajudar em resumos, entre eles o Xmind para mapas mentais, e o Anki para flashcards.

Evite erros no processo de estudo

A falta de acompanhamento profissional pode, em muitos casos, levar os candidatos a cometerem erros cruciais durante o processo de estudo para concurso público.

Ainda segundo Eduardo Cambuy, os erros mais recorrentes são a falta de planejamento; a desconexão com a realidade, que fazem os candidatos subestimarem o tempo necessário para os estudos; a escolha inadequada de materiais de estudo e a ausência de revisão periódica; além do estudo passivo, que é aquele feito de forma desatenta e em meio a distrações.

"A desorganização e a procrastinação, aliadas à falta de equilíbrio entre estudo e descanso, sempre serão os grandes vilões da preparação dos candidatos", pontua o professor.

Passo a passo de como estudar sozinho

Veja abaixo sete dicas práticas de como se organizar e estudar sozinho para concurso público, de acordo com o professor Eduardo Cambuy:

Conheça detalhadamente o edital e as matérias exigidas; Planeje e organize bem seus estudos, criando um cronograma de estudos diários consistente e realista; Utilize materiais de qualidade, como livros, apostilas e videoaulas; Reserve um local calmo e livre de distrações para o estudos; Organize o seu tempo para resolver questões de concursos anteriores e faça simulados; Equilibre os estudos com momentos de descanso e lazer para manter a motivação e o bem-estar; Revise periodicamente o conteúdo, ajustando o plano de estudos se necessário.

* Eduardo Cambuy é professor de língua portuguesa e redação, e mentor do Gran Concursos.

* Manuela Catunda é servidora pública, mentora para carreiras policiais e professora do curso Tiradentes.