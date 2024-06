O que é raciocínio lógico? Veja como estudar o assunto para concursos

O tão sonhado cargo público tem como obstáculo um assunto ainda muito temido pelos concurseiros: o Raciocínio Lógico Matemático (RLM). Presente em diversas bancas, a disciplina exige não só conhecimento teórico, mas estratégia para chegar à conclusão de determinadas situações.

Segundo o professor de matemática Samyo Praciano, o raciocínio lógico é uma capacidade cognitiva que envolve a habilidade de pensar de forma clara, coerente e consistente, além de analisar, interpretar, identificar padrões e estabelecer relações de causa e efeito, chegando a conclusões lógicas.

No contexto dos concursos públicos, de acordo com o docente, as questões aplicadas geralmente exigem dos candidatos uma análise crítica, deduções das informações e resolução de problemas.

Principais dificuldades

A base para se fazer uma boa prova de raciocínio lógico matemático consiste, principalmente, em saber interpretar a informação e bastante treino para aprimorar a habilidade. A resolução de exercícios do tipo, por exemplo, é essencial para os conteúdos pedidos nas provas de concursos públicos.

Conforme Praciano, as principais dificuldades encontradas pelos candidatos nas avaliações de RLM são conseguir entender o enunciado delas e identificar padrões. Não saber por onde iniciar a resolução, assim como a própria gestão do tempo, também são fatores que podem atrapalhar a conquista da nota desejada.

Legenda: Não saber por onde iniciar a resolução da questão é uma das dificuldades enfrentadas no raciocínio lógico em concursos Foto: Shutterstock

Como estudar raciocínio lógico para concursos?

O raciocínio lógico envolve vários assuntos e diferentes áreas-chave. Segundo Samyo Praciano, é essencial que o candidato conheça profundamente o edital e a banca examinadora do certame que irá prestar. "Ir à prova sem dominar os modos operantes da banca é quase como dar um tiro no pé", destacou.

Principais áreas-chave do raciocínio lógico matemático:

Equivalência Lógicas, Negação e proposições

Tabela Verdade

Associação de informações

Sequência de Números, figuras, letras e palavras

Diagramas lógicos

Orientação no Plano, no Espaço e no Tempo.

Exercícios envolvendo datas e calendários

Ainda conforme o professor, é preciso fazer exercícios específicos para o conteúdo descrito no edital, e recomendável levantar as questões aplicadas em provas anteriores da banca, mas que sejam compatíveis com o atual cargo desejado.

Fazer revisões periódicas, resolver simulados de provas e até mesmo debater os assuntos e questões com demais candidatos são um diferencial, acrescenta o docente.