Gabarito das provas objetivas do Concurso do Ibama deve ser divulgado nesta sexta-feira (11)

Os candidatos que participaram do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas a partir desta sexta-feira (11). A divulgação segue o cronograma oficial do edital e estará disponível no site da banca organizadora, a Cebraspe.

Os recursos contra os gabaritos poderão ser interpostos dentro do prazo estipulado também no edital, exclusivamente por meio da página da banca.

Já o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva estão previstos para serem divulgados no dia 7 de maio. As demais datas do certame serão informadas em editais complementares.

Veja também Papo Carreira Concurso do Ibama: Veja pontuação mínima prevista para evitar eliminação Papo Carreira Inscrições do concurso de delegado da Polícia Civil do Ceará terminam nesta sexta (11); saiba horário

Concurso do Ibama 2025

O concurso do Ibama oferece 460 vagas de nível superior, destinadas a profissionais de qualquer área de formação. São 330 oportunidades para o cargo de analista ambiental e 130 para analista administrativo, com lotação nos 26 estados do país e no Distrito Federal.

A carga horária para ambos os cargos é de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 9.994,60. O valor pode ser acrescido por gratificações, de acordo com a qualificação do candidato.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp